Ángel Carabajal celebra el Oro en los Premios Carlos: "Mestiza se consagró en Villa Carlos Paz

El reconocimiento consagra no solo el impacto artístico del espectáculo, sino también la visión y la apuesta de Carabajal, quien llevó adelante una producción que pone en valor la identidad cultural argentina desde una mirada contemporánea, potente y profundamente emotiva. "Mestiza" se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la temporada, convocando al público y a la crítica con una propuesta sólida, federal y de fuerte raíz popular.