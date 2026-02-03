Ángel Carabajal celebra el Oro en los Premios Carlos: "Mestiza se consagró en Villa Carlos Paz
"Mestiza" se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la temporada, convocando al público y a la crítica con una propuesta sólida, federal y de fuerte raíz popular.
Villa Carlos Paz fue escenario de una noche histórica en una nueva edición de los Premios Carlos, donde la obra “Mestiza”, producida por Ángel Carabajal, obtuvo la Estatuilla de Oro, el máximo galardón que distingue a lo mejor de la temporada teatral.
El reconocimiento consagra no solo el impacto artístico del espectáculo, sino también la visión y la apuesta de Carabajal, quien llevó adelante una producción que pone en valor la identidad cultural argentina desde una mirada contemporánea, potente y profundamente emotiva. "Mestiza" se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la temporada, convocando al público y a la crítica con una propuesta sólida, federal y de fuerte raíz popular.
En el centro de la escena brilla Mariana Clemenso, protagonista indiscutida del espectáculo, cuya interpretación fue clave para el éxito de la obra. Con una presencia escénica intensa y una entrega artística notable, Clemenso logró conectar con el público función tras función, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del verano teatral en Carlos Paz.
La combinación entre una producción comprometida y una protagonista de gran nivel artístico dio como resultado un espectáculo que trasciende el entretenimiento y se transforma en una experiencia cultural. La Estatuilla de Oro llega así como la coronación de un trabajo colectivo liderado por Ángel Carabajal, quien supo reunir talento, identidad y emoción en un mismo proyecto.
“Este premio es el reflejo de creer en nuestras raíces, en el trabajo en equipo y en el poder del arte popular”, expresó Ángel Carabajal al recibir el galardón, destacando especialmente el aporte del elenco y el rol fundamental de su protagonista.
El Oro de los Premios Carlos reafirma a Ángel Carabajal como un productor clave de la escena actual y posiciona a Mestiza —con Mariana Clemenso al frente— como una de las obras más relevantes de la temporada 2025 en Villa Carlos Paz.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario