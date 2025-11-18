Angustiada, Nati Jota ignora a sus médicos porque no aguanta "la presión social"

Lejos de quedarse ahí, Nati reflexionó sobre los mensajes que suele recibir: "Ustedes dirán que son un lindo consejo, es un consejo para bien", admitió. Sin embargo, también señaló la contradicción que vive quien está atravesando un cambio estético y todavía se siente insegura: "Sí, pero cuando no te podés delinear como que entonces te quedas con otra parte del consejo que es así te queda como el orto y uno se está amigando con algo nuevo".

Con su característico tono irónico, remató invitando a su audiencia a seguir opinando, aun si no coinciden con ella: "Igual nada, si quieren seguimos los comentarios pueden decir igual te delineaste como el orto, no cambian nada, traté de alinearme solo por afuera".