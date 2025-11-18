Angustiada, Nati Jota ignora a sus médicos porque no aguanta "la presión social"
Tras someterse a una cirugía ocular para corregir su miopía y astigmatismo, la influencer compartió en redes el desafío de adaptarse a esta nueva etapa y reveló la presión estética que sintió.
En medio de un proceso de cambio que decidió enfrentar después de mucho tiempo, Nati Jota compartió con sus seguidores uno de los pasos más importantes de su vida personal: someterse finalmente a la operación ocular que venía postponiendo durante años.
La periodista y conductora, que dejó atrás los anteojos tras corregir su miopía y astigmatismo, relató cómo vive esta nueva etapa y las inseguridades que aparecieron en el camino.
A través de una historia de Instagram, la influencer explicó qué le estaba ocurriendo mientras se la veía con un llamativo delineado en los laterales de los ojos, algo que aún no tenía permitido realizar por indicación médica.
"No debí haber hecho eso, me delineé todavía mi oculista no me había permitido, pero no aguanté la presión social y sus críticas y sus comentarios pasivo-agresivos, diciendo Nati, te rebanco, te requiero mal, te aconsejo que te delinees, te va a quedar mejor, te hace los ojos chiquitos", expresó. Según aclaró, todavía no podía maquillarse y aun así lo hizo: "no me delineaba porque no podía y hoy tampoco puedo sin embargo lo hice por qué?".
En el mismo video, se respondió ella misma con humor: "Porque no me banqué el mainstream".
Lejos de quedarse ahí, Nati reflexionó sobre los mensajes que suele recibir: "Ustedes dirán que son un lindo consejo, es un consejo para bien", admitió. Sin embargo, también señaló la contradicción que vive quien está atravesando un cambio estético y todavía se siente insegura: "Sí, pero cuando no te podés delinear como que entonces te quedas con otra parte del consejo que es así te queda como el orto y uno se está amigando con algo nuevo".
Con su característico tono irónico, remató invitando a su audiencia a seguir opinando, aun si no coinciden con ella: "Igual nada, si quieren seguimos los comentarios pueden decir igual te delineaste como el orto, no cambian nada, traté de alinearme solo por afuera".
