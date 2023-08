Gabriela Trenchi, otra víctima de Lotocki: "Me puso veneno, es un asesino serial"

"Yo no se qué están esperando, es un asesinado serial, o no se acuerdan de Lorena Vega de Cristian Zárate y ahora Mariano Caprarola y Silvina Luna. No que esperan, sigue suelto, se muda, se va de vacaciones", se indignó Trenchi y contó los padecimientos que la aquejan desde que se operó con Lotocki.