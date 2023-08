La mamá de Mariano Caprarola contó cómo fue el último encuentro con su hijo

Diez días después de la partida de su hijo, Fady habló en una entrevista con la revista Gente -uno de los medios en los que trabajaba Mariano- y se refirió al vínculo que tenía con el especialista en moda.

“Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo”, indicó sobre las prioridades que tenía el integrante de La Jaula de la Moda.

Y agregó: “Creo que Dios dispuso esto para evitar que yo me vaya antes que él y que Mariano no sufriera mucho. Él me decía: ‘El día que no estés, me voy atrás tuyo’. Me hacía mal, pero me lo decía siempre”.

Por otra parte, explicó una de las decisiones que tomó tras la muerte de Mariano: “A él lo tengo acá. Fuimos a buscar las cenizas y está conmigo al lado de sus ‘chicas’. Él tiene, o tenía, tres estatuillas de vírgenes. Cuando se iba a trabajar o volvía a su casa les decía: ‘Hola, chicas’. Entonces pensé que era el lugar más indicado para poner la urna. Creo que era lo más lógico que estuviera con ‘las chicas’, ¿no?”.

Fady contó que el 12 de agosto, el día del cumpleaños de su hijo, compartieron un almuerzo en un lugar donde eran habitúes. “Fuimos al mediodía a una parrilla a la que íbamos siempre. Cuando nos íbamos el dueño nos invitó la comida. Rápidamente, los que estaban en las otras mesas lo vieron y se empezaron a sacar fotos con él. Sinceramente, me da orgullo”, indicó.

“La última cena con Mariano fue muy linda. Los motivos son sencillos: él es fanático de los animales y en la mesa de al lado había una pareja con un perro bulldog inglés. Mi hijo se tiró al piso y jugaba como si fuera su mascota. Lo pasamos bárbaro”, completó.