Lorena Liggi contó que también fue víctima de Aníbal Lotocki: "Me enteré..."

En este contexto, Liggi comentó: “En 2015 me entero que me había puesto el producto. Me siento bien físicamente, pero psicológicamente no estoy bien porque es una bomba de tiempo. Le pedí explicaciones y me dijo que me quedara tranquila. Fue en la parte del costado de la cadera y me empezó a doler la cintura”.

Además, dijo que ya está siendo tratada por el médico que trató a Martín Caprarola para hacerse nuevos estudios y poder determinar si tiene algún problema de salud, derivado del retoque estético que se hizo hace 11 años.

“Me enteré al aire por un programa de televisión que me había inyectado el producto. Años más tarde, Mariano empezó a trabajar conmigo y fui testigo de sus dolores. Ahí empecé a preocuparme", señaló.

"Pensé que mis dolores de cintura podían ser por eso, pero como me sentía bien, traté de desdramatizar. Esto me explotó este fin de semana, que decidí que mi abogado se va a comunicar con Burlando para sumarme porque cuanto más rápido lo haga, más rápido se hará Justicia”, concluyó.