Mariano Caprarola: "Si yo digo quien protege a Aníbal Lotocki, aparezco en un zanjón"

"Me enfermó. Tengo una insuficiencia renal. No puedo decir la palabra ‘asesino’ porque eso lo va a determinar la Justicia cuando lo metan preso, pero el día que la Justicia lo ponga detrás de las rejas, voy a salir a decir que es un asesino, hoy no puedo", comenzó Caprarola al ser consultado sobre Lotocki.