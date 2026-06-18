Anthony Hopkins reveló cómo superó su adicción al alcohol
El actor de Hollywood de 88 años se convirtió en un ícono de la industria del cine no solo por su talento, sino también por su forma de ser.
Si existe en la industria cinematográfica internacional una figura que supo consolidarse como una fuente inagotable de inspiración a través de su trayectoria artística y sus vivencias personales, ese es inequívocamente Sir Anthony Hopkins. El pasado 31 de diciembre de 2025, el célebre actor británico alcanzó la edad de 88 años, exhibiendo una vitalidad tan asombrosa que pareciera dictaminar que las agujas del reloj avanzan a un ritmo mucho más pausado para él.
Lejos del retiro, se mantiene plenamente activo en los sets de filmación, continuando con su labor de conmover a las audiencias globales, en especial cuando toma la determinación de expresarse con total honestidad sobre el sinuoso proceso que debió transitar para dejar atrás su severa dependencia a las bebidas alcohólicas.
Este profundo proceso de introspección y maduración lo proveyó de valiosos aprendizajes existenciales, transformando de raíz su manera de gestionar los lazos afectivos y asimilando que resulta imposible depositar las mismas expectativas en todo el mundo ante las distintas coyunturas de la vida. Con el firme propósito de resguardar su propio bienestar emocional, el artista debió adoptar determinaciones sumamente complejas vinculadas a su círculo de relaciones.
“Dejé de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar”, supo declarar de forma madura para sintetizar su postura actual frente a los vínculos estancados. Durante el transcurso del mes de noviembre de 2025, el recordado protagonista del clásico cinematográfico "El silencio de los inocentes" concretó el lanzamiento de su obra literaria de memorias titulada "We Did Ok, Kid" (Lo hicimos bien, niño). En las páginas de dicho volumen, el intérprete abordó de manera frontal la problemática de su adicción al alcohol y detalló los mecanismos que le permitieron salir de ese laberinto.
En consonancia con este repaso biográfico, a fines de diciembre y como antesala inmediata de las celebraciones por su natalicio número 88, el galardonado intérprete recurrió a su cuenta oficial de Instagram con el fin de compartir una grabación casera destinada a festejar junto a su comunidad de seguidores un hito fundamental: la conquista de sus 50 años de sobriedad absoluta.
“Hace 50 años estuve a punto de morir”, confesó con crudeza mirando fijamente a la lente de la cámara, para luego pormenorizar aquel traumático episodio del pasado: “Manejé mi auto en un estado de embriaguez total. Me di cuenta en ese momento de que me estaba divirtiendo demasiado. Se llama alcoholismo”, describió de forma cruda sobre los peligros que sorteó en su juventud.
Tomando como base su propia superación, el célebre artista aprovechó la masividad de sus canales de comunicación para extender una serie de recomendaciones constructivas dirigidas a aquellos individuos que actualmente se encuentren batallando contra el consumo desmedido de sustancias etílicas. En este sentido, Hopkins instó firmemente a estas personas a acudir de forma inmediata a los equipos de asistencia médica y terapéutica especializada, fundamentando su postura en que el porvenir se vuelve sustancialmente más luminoso una vez superado el escollo.
“Yo busqué ayuda. Y hoy hace 50 años se terminó. Solo les deseo lo mejor. Elijan la vida, en lugar de lo opuesto. En dos días voy a cumplir 88 años, así que tal vez hice algo bueno, no lo sé”, concluyó su balance con un visible orgullo por las metas alcanzadas y las decisiones tomadas a tiempo.
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