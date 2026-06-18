Anthony Hopkins reveló cómo superó su adicción al alcohol

“Hace 50 años estuve a punto de morir”, confesó con crudeza mirando fijamente a la lente de la cámara, para luego pormenorizar aquel traumático episodio del pasado: “Manejé mi auto en un estado de embriaguez total. Me di cuenta en ese momento de que me estaba divirtiendo demasiado. Se llama alcoholismo”, describió de forma cruda sobre los peligros que sorteó en su juventud.

Tomando como base su propia superación, el célebre artista aprovechó la masividad de sus canales de comunicación para extender una serie de recomendaciones constructivas dirigidas a aquellos individuos que actualmente se encuentren batallando contra el consumo desmedido de sustancias etílicas. En este sentido, Hopkins instó firmemente a estas personas a acudir de forma inmediata a los equipos de asistencia médica y terapéutica especializada, fundamentando su postura en que el porvenir se vuelve sustancialmente más luminoso una vez superado el escollo.

“Yo busqué ayuda. Y hoy hace 50 años se terminó. Solo les deseo lo mejor. Elijan la vida, en lugar de lo opuesto. En dos días voy a cumplir 88 años, así que tal vez hice algo bueno, no lo sé”, concluyó su balance con un visible orgullo por las metas alcanzadas y las decisiones tomadas a tiempo.