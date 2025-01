Anthony Robles y Jharrel Jerome presentan "Unstoppable", la nueva película de Prime Video

imparable la historia de anthony Robles

Su evidente química es especial y hace de "Unstoppable" algo aún más emocionante. En especial por cómo Jharrel Jerome supo captar los deseos, los sentimientos y la vida de Anthony Robles al conocerlo, entendiendo que más allá de los títulos siempre hay una persona. Además, la elección de Jennifer López como la madre de Robles también es un punto a favor. En ella hay fortaleza, dolor y hasta incertidumbre: una combinación perfecta para una vida llena de altibajos como la del deportista que supo ganarle a cualquier obstáculo.

Y de eso, justamente, es que tanto Jharrel Jerome como Anthony Robles hablaron en exclusiva con minutouno.com. Realmente cuando una película me impresiona y me emociona de la misma manera, me resulta mucho más fácil hablar con sus protagonistas, en especial cuando están dispuestos y con una simpatía avasallante para contar detalles de lo que significa tener una vida de riesgos y retratarla.

Embed - Imparable: La Historia de Anthony Robles - Tráiler Oficial | Amazon Prime

La entrevista completa con Anthony Robles y Jharrel Jerome

Durante su entrevista con minutouno.com (único medio argentino en hablar con ellos), Jerome y Robles hicieron referencia a la importancia de contar una historia así, pero también de cómo fue para ellos tener que hacerla. En especial para Anthony volver a repasar sus traumas, así como para Jharrel entender que la vida de este famoso luchador va mucho más allá. Lo cierto es que, para empezar, no pude hacer más que agradecerles la hermosa representación y la cátedra de inspiración que dieron con su film, donde me hicieron entender que la mente es lo que, muchas veces, nos desmorona.

"Esto ha sido una bendición, una oportunidad increíble para mí y mi familia, pero tu sabes... Empezar con esto fue muy aterrador para nosotros porque sabíamos que el mundo iba a ver nuestra historia. Pero finalmente lo sabíamos: esta iba a ser una historia que podría, posiblemente inspirar al mundo para superar los desafíos en su vida y la clave fue encontrar al equipo adecuado, el grupo correcto de individuos al cual le importara ese mensaje y quien realmente haría nuestra historia y la haría de una manera que haga que nuestra familia se sienta orgullosa", comenzó diciendo Robles y después agregó: "E hicieron un trabajo increíble con Jharrel, con Willy Goldenberg, el director. A ellos les importaba ese mensaje de imparable y va a estar ahí para que el mundo lo vea ahora, así que estoy muy orgulloso de esto".

En tanto, Jerome explicó que, para él, contar la historia de Anthony, es algo único. "La historia de Anthony es única y hay mucha gente que lo sabe, especialmente si estás en la comunidad, la comunidad de lucha libre. Pero el mundo en general no lo sabe y así, literalmente, pude ser el recipiente en cuanto a por qué, tu sabes, la gente lo escuchará a mayor escala. Así que me siento honrado de haber podido agradar y, sabes, contar la historia y ser el rostro de Anthony Robles", destacó el actor.

Después de esto, los actores definieron la importancia de retratar tres momentos que se ven en esta biopic: subir las escaleras de Rocky, escalar la montaña y el emocionante final. En ese sentido, Jerome dijo: "A mi me encantó hacerlo porque era la oportunidad de, tu sabes, que el mundo vea más allá de lo que está en el papel. Todo el mundo sabe sobre el papel que él es el ganador, todo el mundo sabe que es un campeón, todos pueden ver en YouTube un video de él pateando el culo de este tipo". Después, el actor se preguntó: "Pero ¿qué? ¿Cuál fue la emoción allí? ¿Qué estaba pasando en su cabeza? ¿Cuáles eran esos obstáculos mentales reales por los que estaba tratando de pasar?".

entrevista

"Así que en esos momentos, especialmente la escena de la caminata y la escena final era yo solo tratando de captar la esencia de lo que debe haber sentido", afirmó con seguridad. Por su parte, Anthony dijo sobre volver a ver estos momentos que él mismo vivió: "Yo diré que, para mi, solo revivir esos momentos y verlos en pantalla fue traer de vuelta esas emociones de nuevo y estoy bendecido por no tener eso, los verdaderos momentos que me dijeron así. Porque creo en esos momentos capturados, realmente esa mentalidad imparable".

A su vez, el luchador habló de cómo lo marcaron particularmente estos tres momentos de su vida: "Al subir los escalones de Rocky, donde el pico y todo se unen, entendí que: se trata solo de superar. Se trata de encontrar una manera y solo teniendo ese coraje realmente tomas la vida paso a paso, sabes superar un desafío, un momento a la vez. Y cuanto más puedas hacer eso, es cuanto más alto y más alto vas a estar en tu vida".

Tras esto, ambos cerraron contando cuáles fueron sus primeras impresiones cuando se conocieron entre sí: "Lo conocí en el gimnasio y pensé que este es un tipo grande", dijo Jerome sin tapujos y entre risas. En lo que respecta a Anthony, él cerró: "Lo conocí en el gimnasio y, ¿sabes? solo recuerdo que estaba muy nervioso. Yo sabía quién era, su nombre, pero ya sabes... De verdad, solo pasando el rato con él durante esas dos primeras horas y hablar podía hacerlo desde lo genuino que era, qué buena persona era y fue casi instantáneamente, después de esa primera reunión inicial que sabía que podía confiar en él con mi historia, con esos momentos dolorosos que realmente no me sentía cómodo compartiendo, pero sabía que podía compartirlos con él porque los iba a proteger y los iba a compartir de una manera que inspiraría a personas de todo el mundo. ¡Y lo hizo! No podría estar más orgulloso, no podría estar más bendecido de haberlo conocido".