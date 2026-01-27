Anunciaron un nuevo romance de Ulises Bueno: estaría en una relación con su community manager Keila Rodríguez

“Ahora bien, ¿por qué digo que esto arrancó con quilombos?, porque lo que me cuentan fuentes de la productora Almenara es que Ulises estaba teniendo algo con otra community manager de su empresa y cuando empezó lo de Keila optó por echarla”, detalló el comunicador. Esta determinación habría culminado con el despido efectivo de la mujer afectada, quien confirmó su alejamiento de la empresa tras el inicio de este nuevo noviazgo. “Ulises la despidió cuando empezó su romance con Keila”, concluyó el periodista, confirmando que la relación ahora avanza sin terceros en el ámbito laboral.