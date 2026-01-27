Anunciaron un nuevo romance de Ulises Bueno: estaría en una relación con su community manager Keila Rodríguez
El cantante estaría en pareja hace varios meses y, ahora, Juan Etchegoyen contó más detalles sobre cómo sería su relación. Los detalles.
El universo del cuarteto cordobés vuelve a ser el centro de atención mediática tras conocerse la noticia del presente sentimental de uno de sus máximos exponentes. Ulises Bueno ha decidido darle una nueva oportunidad al amor luego de su ruptura definitiva con Rocío Pardo, quien recientemente contrajo matrimonio con el actor Nicolás Cabré. Esta vez, el entorno del artista es el escenario donde nació este nuevo vínculo afectivo.
Los detalles de este noviazgo fueron revelados por el periodista Juan Etchegoyen, quien detalló que la mujer que conquistó al cantante forma parte de su estructura laboral cotidiana dentro de la productora Almenara. “Quiero abrir el programa de hoy con un romance que está consolidado por lo que me cuentan aquí en Villa Carlos Paz. Es un romance que empezó con algunos quilombos”, advirtió el conductor al inicio de su programa, anticipando que el inicio de la relación no estuvo exento de controversias internas.
La joven que ha logrado captar el interés del músico es una integrante clave en la gestión de su imagen digital. Según la información proporcionada en el ciclo de streaming, se trata de una de las encargadas de sus redes sociales. “Estoy hablando de Ulises Bueno que me afirman desde su entorno que tiene una relación amorosa con alguien de su empresa y más precisamente con una de sus community managers. Esto en Córdoba es un secreto a voces que estoy destapando acá y ahora”, aseguró Etchegoyen.
La identidad de la pareja del cantante ya es pública en los círculos íntimos de la provincia. “A mí me dicen que salen hace meses. Ella se llama Keila Rodríguez, es una morocha cordobesa que ha acaparado la atención del cantante cordobés y comparten la vida además del laburo”, añadió el periodista, remarcando que la convivencia profesional ha derivado en un vínculo que ya lleva un tiempo prudencial de maduración.
Sin embargo, lo que parecía ser una simple historia de amor dentro de la oficina se vio opacado por una serie de decisiones administrativas que generaron tensión en la productora. Al parecer, el romance con Keila Rodríguez habría precipitado el fin de otro vínculo previo que el cantante mantenía con otra colaboradora del mismo sector.
“Ahora bien, ¿por qué digo que esto arrancó con quilombos?, porque lo que me cuentan fuentes de la productora Almenara es que Ulises estaba teniendo algo con otra community manager de su empresa y cuando empezó lo de Keila optó por echarla”, detalló el comunicador. Esta determinación habría culminado con el despido efectivo de la mujer afectada, quien confirmó su alejamiento de la empresa tras el inicio de este nuevo noviazgo. “Ulises la despidió cuando empezó su romance con Keila”, concluyó el periodista, confirmando que la relación ahora avanza sin terceros en el ámbito laboral.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario