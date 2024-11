APTRA anunció que se harán los Premios Martín Fierro del Teatro

SUSANA GIMÉNEZ CELEBRÓ LOS 50 AÑOS DE "LA MARY"



"Esa película 50 años después me sigue dando alegrías y premios". "Estoy de acuerdo con que falta cine, pero no me gusta politizar los premios".



Reviví los #MFCine en el canal de Youtube de AMÉRICA TV. #DDM pic.twitter.com/M13EMolRpa