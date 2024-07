La respuesta de Ariel Rodríguez Palacios a la amenaza de Furia

Luego de hablar de su paso por Ariel en su salsa, contó: “Vos tenés que ir al psicólogo, no yo. Está loquísimo. Tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa, flaco. O sea, vos te quedás sin tu programa de cocina. No me falten el respeto”.

Ariel en el pase con A la Barbarossa, fue consultado por Lío Pecoraro. A modo de broma, le preguntó si tenía a todos los GH representados. En el mismo tono, Ariel soltó: “Alguna no, estoy cerrando y con algunos tendré algún problemita, pero...”.

“Está todo bien, no pasa nada, estamos jugando ¿o no?”, le bajó el tono el conductor del programa de cocina. Y para dejar en claro que no quiere más disputas ni conflictos, aclaró: “Del primero al último Gran Hermano van a estar invitados (a su programa)”.

Para finalizar el tema y que haya malos entendidos ni nada por el estilo luego de todo lo que le dijo Juliana, remarcó: “Está todo bien y no pasa nada, está todo de diez”.

Qué dijo Ariel Rodríguez Palacios tras la amenaza de Furia

