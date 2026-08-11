Vuelve Popstars a Telefe: todo lo que se sabe sobre su regreso a la televisión

En el marco de la producción del programa, Nicolás Vázquez difundió un video en su cuenta de "Instagram" junto al instrumentista Fer López Rossi, interpretando la pieza "Dos Ojos" del programa "Casi Ángeles" y añadiendo una reflexión sobre la vigencia de dicha composición: "Hay canciones que no pasan de moda porque encuentran un lugar para quedarse. Esta, sin dudas, siempre va a tener un lugar en mi corazón. No sienten que es un temazo?", expresó el conductor respecto a la vigencia del tema musical.