Vuelve Popstars a Telefe: todo lo que se sabe sobre su regreso a la televisión
El programa que le dio origen a Mambrú y a Bandana regresa al canal en agosto y cuenta con Nico Vázquez como conductor. Los detalles.
A 25 años del lanzamiento de su primera temporada en la década de 2000, concurso del que surgieron las agrupaciones "Bandana" y "Mambrú", la competencia musical "Popstars" alista su retorno a la pantalla chica. Las transmisiones se emitirán por la señal "Telefe" a partir de agosto, una vez que concluya la emisión de "Gran Hermano: Generación Dorada", el cual tiene fijada su finalización para los primeros días de septiembre.
Los trabajos de filmación del ciclo iniciaron a mediados de julio en los escenarios de Martínez pertenecientes al canal. El desarrollo del formato conservará la premisa histórica de estructurar un grupo musical a través de aspirantes de distintos puntos del territorio nacional, sumando a Nicolás Vázquez en el rol de presentador y a un tribunal compuesto por Ángela Torres, Nicki Nicole y el realizador musical mexicano Charlie García.
La convocatoria masiva y la metodología del proceso de selección
La instancia inicial de audiciones se concretó el 8 de julio en las instalaciones del Estadio Mary Terán de Weiss. El llamado estuvo focalizado en mujeres de entre 18 y 25 años, convocando a 3000 jóvenes que se presentaron en el recinto tras haber completado una inscripción digital previa que registró más de 15.000 solicitudes con videos a capella publicados en la plataforma "YouTube".
Durante el desarrollo de las audiciones, las participantes atravesaron evaluaciones de rendimiento vocal, presencia escénica y trabajo grupal. Las interesadas compartieron fragmentos de sus presentaciones en la cuenta oficial de "Instagram" del programa, registrando el proceso de entrenamiento y selección previo al inicio de las grabaciones principales.
La cobertura multiplataforma y la actividad del conductor en redes
La transmisión del certamen se realizará en paralelo por Telefe y Disney+. Al término de cada entrega, el público podrá acceder al segmento complementario "Mucho más Popstars", espacio que reunirá secuencias detrás de cámara, ensayos y momentos inéditos de la convivencia de las integrantes. Asimismo, la cobertura en entornos digitales contará con un espacio de reacción conducido por Sofía "La Reini" Gonet, Julieta Poggio y Valen Rizzuti.
En el marco de la producción del programa, Nicolás Vázquez difundió un video en su cuenta de "Instagram" junto al instrumentista Fer López Rossi, interpretando la pieza "Dos Ojos" del programa "Casi Ángeles" y añadiendo una reflexión sobre la vigencia de dicha composición: "Hay canciones que no pasan de moda porque encuentran un lugar para quedarse. Esta, sin dudas, siempre va a tener un lugar en mi corazón. No sienten que es un temazo?", expresó el conductor respecto a la vigencia del tema musical.
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