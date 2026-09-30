El inesperado piropo de Hernán de Mala Fama a Lizy Tagliani que sorprendió a Wanda Nara en MasterChef
El cantante y la humorista protagonizaron uno de los momentos más divertidos del segundo programa del reality de Telefe, con bromas, complicidad y una frase que rápidamente llamó la atención.
El segundo episodio de MasterChef Celebrity tuvo como uno de sus protagonistas inesperados a Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, quien desde su llegada al estudio protagonizó una serie de intercambios humorísticos con Lizy Tagliani que terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la emisión.
La química entre ambos quedó expuesta prácticamente desde el comienzo del programa. Frente a Wanda Nara, los participantes comenzaron con una serie de bromas que fueron subiendo de tono hasta llegar a uno de los momentos más destacados de la noche: el particular piropo que Coronel le dedicó a Tagliani.
La presentación de Hernán Coronel que desconcertó a Wanda Nara
El primer momento llamativo ocurrió cuando Hernán Coronel se presentó ante la conductora. El músico eligió una particular manera de saludarla y le dijo: “Hola, Wandera talabartera”. La respuesta de Wanda Nara fue inmediata y evidenció su sorpresa: “¿Qué me dijo?”.
Fue entonces cuando apareció Lizy para completar el juego con una explicación completamente disparatada: “Talabartera, es un águila oriunda del Paraná”. La ocurrencia generó risas y permitió que quedara planteada desde el comienzo la complicidad entre Tagliani y el cantante de Mala Fama. La propia conductora quiso saber si ambos ya habían construido una amistad dentro del reality.
La humorista volvió a responder con una frase que alimentó todavía más el juego: “Es que estamos en algo”. A partir de ese momento, cada intercambio entre los dos participantes fue seguido con atención por sus compañeros y por Wanda.
El piropo de Hernán de Mala Fama a Lizy Tagliani
El momento que más repercusión generó llegó poco después, antes de que comenzara el desafío gastronómico. Wanda Nara observó que Hernán Coronel parecía tener frío y decidió preguntarle si efectivamente estaba sintiendo las bajas temperaturas del estudio.
La respuesta del cantante fue directa y sorprendió a todos: “Más o menos, no se puede tener frío al lado de esta salamandra”, lanzó Coronel mientras hacía referencia a Lizy Tagliani. La humorista no dejó pasar el comentario y respondió utilizando una frase vinculada con una canción: “Leña para el carbón”.
El intercambio convirtió a la dupla en uno de los focos de atención de la gala. La escena también llegó rápidamente a las redes sociales, donde los usuarios celebraron la química y el tono humorístico que mostraron ambos. Entre las reacciones que aparecieron en la publicación oficial del programa se pudieron leer comentarios como “Qué dupla”, “Los amo a Hernán y Lizy” y “Lizy y Hernán son unos genios”.
¿Quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity?
Después de probar las preparaciones, el jurado definió quiénes tendrían un beneficio en la competencia: Karina Mazzocco y Sebastián Presta fueron los primeros en asegurarse un lugar en el balcón. Luego se sumaron Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo y Pablo Giralt.
Betular también llamó a Pachu Peña, Lizy Tagliani, Rocío Robles y Diego Ramos para remarcar algunos errores y señalarles que todavía tenían posibilidades de mejorar. Sin embargo, debieron continuar con el delantal gris.
Finalmente, Hernán Coronel consiguió el último lugar disponible en el balcón, mientras que Marta Fort y Grego Rossello quedaron destinados a la noche de última chance.
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