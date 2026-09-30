El inesperado piropo de Hernán de Mala Fama a Lizy Tagliani que sorprendió a Wanda Nara en MasterChef

El piropo de Hernán de Mala Fama a Lizy Tagliani

El momento que más repercusión generó llegó poco después, antes de que comenzara el desafío gastronómico. Wanda Nara observó que Hernán Coronel parecía tener frío y decidió preguntarle si efectivamente estaba sintiendo las bajas temperaturas del estudio.

La respuesta del cantante fue directa y sorprendió a todos: “Más o menos, no se puede tener frío al lado de esta salamandra”, lanzó Coronel mientras hacía referencia a Lizy Tagliani. La humorista no dejó pasar el comentario y respondió utilizando una frase vinculada con una canción: “Leña para el carbón”.

El intercambio convirtió a la dupla en uno de los focos de atención de la gala. La escena también llegó rápidamente a las redes sociales, donde los usuarios celebraron la química y el tono humorístico que mostraron ambos. Entre las reacciones que aparecieron en la publicación oficial del programa se pudieron leer comentarios como “Qué dupla”, “Los amo a Hernán y Lizy” y “Lizy y Hernán son unos genios”.

¿Quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity?

Después de probar las preparaciones, el jurado definió quiénes tendrían un beneficio en la competencia: Karina Mazzocco y Sebastián Presta fueron los primeros en asegurarse un lugar en el balcón. Luego se sumaron Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo y Pablo Giralt.

Betular también llamó a Pachu Peña, Lizy Tagliani, Rocío Robles y Diego Ramos para remarcar algunos errores y señalarles que todavía tenían posibilidades de mejorar. Sin embargo, debieron continuar con el delantal gris.

Finalmente, Hernán Coronel consiguió el último lugar disponible en el balcón, mientras que Marta Fort y Grego Rossello quedaron destinados a la noche de última chance.