Arrasó en los cines y promete romperla en HBO Max: el anime furor que llega al streaming

La situación cambia cuando Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki, provocando una sucesión de acontecimientos que termina llevando a los principales cazadores hasta un escenario completamente diferente.

Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y los Hashira son conducidos hacia el Castillo Infinito, un espacio controlado por los demonios que se transforma en el campo de batalla de algunos de los enfrentamientos más importantes de la historia.

Allí, los integrantes del Cuerpo de Exterminio deben enfrentarse a algunos de los demonios más poderosos de las Doce Lunas Demoníacas, mientras la lucha contra Muzan comienza a acercarse a su desenlace.

La película funciona, además, como el inicio de una trilogía. Esto significa que Castillo Infinito no pretende cerrar toda la historia en una sola entrega, sino comenzar a adaptar la etapa final del manga creado por Koyoharu Gotouge.

El largometraje mantiene los elementos que impulsaron la popularidad de la franquicia: combates, vínculos entre los personajes y una animación especialmente importante durante las secuencias de acción.

Fecha posible en HBO Max

Después de su exitoso recorrido cinematográfico, una de las principales incógnitas es cuándo Demon Slayer: Castillo Infinito llegará a HBO Max.

Según la información de referencia, las versiones que comenzaron a circular señalan al 29 de septiembre de 2026 como una posible fecha para su incorporación al catálogo de la plataforma.

Sin embargo, por el momento se trata de una fecha que circula de manera extraoficial, por lo que habrá que esperar una confirmación de HBO Max para conocer si finalmente la película estará disponible ese día.

También surgieron versiones sobre un posible estreno en Netflix Latinoamérica para el 28 de septiembre, apenas un día antes de la fecha señalada para HBO Max. La nota de referencia indica que Netflix ya cuenta con una ficha dedicada a la película, aunque allí todavía no figura una fecha de lanzamiento para Latinoamérica.

Mientras se espera una definición sobre ambas plataformas, quienes quieran ver la película en streaming cuentan con otra alternativa. Según la información disponible en la nota de referencia, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito está disponible en Crunchyroll desde el 28 de julio.

De confirmarse su desembarco en HBO Max durante septiembre, la película sumaría una nueva plataforma después de un recorrido cinematográfico que la convirtió en uno de los grandes fenómenos recientes del anime a nivel internacional.