El renacer a los 50: "Youth", la conmovedora comedia de HBO Max que celebra la libertad de reinventarse
Presentada por sus protagonistas y su creadora, "Youth" es la nueva serie éxito de HBO Max que tendrá lanzamientos hasta noviembre. Los detalles.
Hay una belleza callada e indestructible en el acto de empezar de nuevo cuando el mundo asume que todo ya está escrito. Llegar a las cinco décadas no es un punto de llegada, sino un umbral de libertad que muchas veces exige desarmar las expectativas ajenas para volver a habitar el propio deseo. En ese cruce tan frágil como poderoso se sitúa "Youth", la nueva serie original de HBO Max que estrenó en la pantalla el pasado 20 de septiembre con un doble episodio inaugural, ofreciendo una mirada conmovedora, tierna e hilarante sobre la madurez femenina y las segundas oportunidades.
La historia sigue los pasos de Alex, una mujer divorciada de 50 años que decide volver a mirarse al espejo sin el filtro del deber ser. Mientras se aventura a explorar nuevamente las emociones del amor, la intimidad y el sexo, Alex transita la compleja arquitectura de la vida familiar contemporánea: el cuidado amoroso pero desgastante de sus padres ancianos y la crianza de un hijo joven que se resiste a abandonar la inercia para comportarse como un adulto. Es en ese lugar intermedio —entre la responsabilidad filial y la maternidad interminable— donde el relato encuentra su poesía más pura, demostrando que la vulnerabilidad y la búsqueda de la propia felicidad no tienen fecha de vencimiento.
Detrás de esta propuesta brilla la sensibilidad creativa de Sharon Horgan (Bad Sisters), quien no solo asume el rol protagónico, sino que escribe y produce ejecutivamente la ficción a través de su compañía Merman (responsable de títulos como Amandaland y Vladimir). Con la dirección de Dawn Shadforth —quien también se desempeña como productora ejecutiva junto a Faye Dorn y Jim Kleverweis—, la serie construye una atmósfera cálida donde la comedia surge de las imperfecciones cotidianas. El elenco se completa con las interpretaciones de Rupert Friend (Patrick), Sharlene Whyte (Sam), Aran Murphy (Ruari) y Robbie Gee (Frank), componiendo una red de afectos donde los roces, el humor y la lealtad sostienen cada escena.
Compuesta por 8 episodios que se estrenan de forma semanal cada lunes a las 02:00 AM hasta su gran final de temporada el 1º de noviembre, la producción promete convertirse en un refugio para quienes entienden que el amor propio es el romance más duradero.
Pero, para entender más el desarrollo de estos personajes y el poder hablar de reinventarse a los 50 años, desde minutouno.com tuvimos la oportunidad de participar de manera exclusiva en la conferencia de prensa virtual de la serie, donde fuimos testigos de la calidez y el compromiso ético con el que el equipo creativo abordó este relato: una obra visceral y profundamente empática que le recuerda a la audiencia que envejecer no es perder el brillo, sino reclamar el derecho a encenderlo con más fuerza que nunca.
La conferencia de prensa de "Youth"
En un encuentro que combinó vulnerabilidad, risas francas y una honestidad desarmante, el equipo creativo y el elenco estelar de "Youth" se reunió para compartir el detrás de escena de una ficción que no le teme a las arrugas, a los desencuentros ni a la intensidad del deseo.
Desde minutouno.com estuvimos presentes en la conferencia de prensa virtual liderada por Jessica Shaw, donde Sharon Horgan, Rupert Friend, Sharlene Whyte y Aran Murphy reflexionaron sobre la urgencia de contar historias maduras, complejas y profundamente humanas.
El origen de la serie nació de una revelación tan cotidiana como visceral. "Creo que simplemente me desperté una mañana con la sensación abrumadora de que me iba a morir sola, y pensé: 'Tal vez haya algo valioso ahí'", confesó Sharon Horgan entre risas al recordar los primeros trazos del libreto. Para la creadora y actriz, el proyecto fue madurando a la par de sus propias vivencias, capturando ese estado de fragilidad absoluta en el que los hijos comienzan a irse de casa, los padres envejecen y el mapa de las certezas se desmorona: "Quería escribir sobre alguien en sus 50 años que sale a buscar amor en un mundo donde todo parece volverse realmente difícil y la vida misma conspira en su contra".
Uno de los momentos más conmovedores del diálogo abordó la deconstrucción del deseo femenino en la madurez. Al ser consultada sobre los prejuicios que giran en torno a la sexualidad a partir de los 50 años, Horgan fue tajante: "Existe la idea equivocada de que el deseo se apaga o se desconecta con la edad. A mí me pareció fundamental mostrar a mujeres llenas de pasión. El deseo te hace sentir viva. Quería retratar la realidad: que el sexo a esa edad puede ser desprolijo, torpe, incómodo y divertido, pero es profundamente necesario".
Por su parte, Rupert Friend (Patrick) profundizó sobre la importancia de desarmar los estereotipos masculinos de la comedia romántica tradicional. "Con Sharon conectamos desde el rechazo compartido hacia los tropos sentimentalistas y bidimensionales. A mí no me interesaba el cliché del 'caballero de brillante armadura', porque siempre me pregunto: ¿qué pasa después de que rescatás a la mujer de la torre? Tenés que enfrentarte a la vida real", reflexiono el actor sobre el espíritu 'Peter Pan' de su personaje y la asimetría con la que hombres y mujeres perciben el paso del tiempo.
La química del elenco se tradujo en un ida y vuelta constante sobre la autenticidad de los vínculos. Sharlene Whyte (Sam) destacó la destreza de Horgan para escribir una amistad femenina sin fisuras ni falsedades, mientras que el joven Aran Murphy reflexionó sobre el desafío de interpretar a un adolescente de 18 años sumergido en las redes sociales y el aislamiento digital, evitando la caricatura superficial para darle cuerpo a sus silencios y contradicciones.
"Youth" no solo ratifica el talento desbordante de Sharon Horgan como narradora, sino que reafirma una verdad reconfortante que flotó durante toda la conferencia: la madurez no es el final de la fiesta, sino el momento en que finalmente aprendemos a bailarla a nuestro propio ritmo.
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