La comedia romántica ideal de HBO Max para relajarse y disfrutar del tiempo libre

Jacob es un hombre seguro de sí mismo y con experiencia en las relaciones que decide ayudar a Cal a recuperar su confianza y transformar completamente su imagen. A partir de ese encuentro, el protagonista comienza a intentar adaptarse a su nueva vida como soltero.

Sin embargo, las relaciones de los personajes comienzan a entrecruzarse. Mientras el hijo adolescente de Cal está enamorado de su niñera, ella tiene sentimientos por el propio Cal. Al mismo tiempo, Jacob conoce a Hannah, una joven interpretada por Emma Stone que termina modificando su propia forma de entender el amor.

La sucesión de encuentros y malentendidos da lugar a algunos de los momentos más divertidos de la película. Detrás de la comedia, la historia también aborda las crisis de pareja, los cambios personales y las segundas oportunidades.

Reparto de Loco y Estúpido Amor

Uno de los puntos fuertes de la película es su elenco integrado por reconocidos actores de Hollywood, quienes interpretan a los diferentes personajes cuyas historias terminan conectándose.

Steve Carell como Cal Weaver.

como Cal Weaver. Ryan Gosling como Jacob Palmer.

como Jacob Palmer. Julianne Moore como Emily Weaver.

como Emily Weaver. Emma Stone como Hannah Weaver.

como Hannah Weaver. Jonah Bobo como Robbie Weaver.

como Robbie Weaver. Analeigh Tipton como Jessica Riley.

como Jessica Riley. Marisa Tomei como Kate Tafferty.

como Kate Tafferty. Kevin Bacon como David Lindhagen.

como David Lindhagen. John Carroll Lynch como Bernie Riley.

como Bernie Riley. Josh Groban como Richard.

La química entre sus protagonistas es uno de los elementos que sostiene la combinación de romance, comedia y conflictos familiares a lo largo de la historia.

Trailer de Loco y Estúpido Amor