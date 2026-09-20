La comedia romántica ideal de HBO Max para relajarse y disfrutar del tiempo libre
Con un elenco repleto de reconocidas figuras de Hollywood, es una alternativa para disfrutar de una película liviana durante el tiempo libre.
El catálogo de HBO Max reúne producciones de diferentes épocas que continúan encontrando nuevos espectadores pese al paso de los años. Entre ellas sobresale una película estrenada en 2011 que logró convertirse en una de las comedias románticas más recordadas de la década pasada.
La producción combina diferentes historias sentimentales que progresivamente comienzan a conectarse. Divorcios, nuevas relaciones, amores inesperados y segundas oportunidades forman parte de una trama que apuesta tanto por el humor como por algunos momentos más emotivos.
Además, uno de sus principales atractivos está en su reparto, encabezado por Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore y Emma Stone, junto con otras reconocidas figuras. La combinación convirtió a la película en una propuesta que puede funcionar tanto para quienes todavía no la vieron como para quienes buscan volver a disfrutarla.
De qué trata Loco y Estúpido Amor
Loco y Estúpido Amor sigue la historia de Cal Weaver, interpretado por Steve Carell, un hombre que aparentemente tiene todo resuelto. Cuenta con un buen trabajo, una familia y lleva alrededor de 25 años casado con Emily, su novia de la adolescencia.
Su vida cambia cuando Emily le confiesa que le fue infiel y le pide el divorcio. Sin saber cómo afrontar la separación, Cal comienza a frecuentar un bar y allí conoce a Jacob Palmer, interpretado por Ryan Gosling.
Jacob es un hombre seguro de sí mismo y con experiencia en las relaciones que decide ayudar a Cal a recuperar su confianza y transformar completamente su imagen. A partir de ese encuentro, el protagonista comienza a intentar adaptarse a su nueva vida como soltero.
Sin embargo, las relaciones de los personajes comienzan a entrecruzarse. Mientras el hijo adolescente de Cal está enamorado de su niñera, ella tiene sentimientos por el propio Cal. Al mismo tiempo, Jacob conoce a Hannah, una joven interpretada por Emma Stone que termina modificando su propia forma de entender el amor.
La sucesión de encuentros y malentendidos da lugar a algunos de los momentos más divertidos de la película. Detrás de la comedia, la historia también aborda las crisis de pareja, los cambios personales y las segundas oportunidades.
Reparto de Loco y Estúpido Amor
Uno de los puntos fuertes de la película es su elenco integrado por reconocidos actores de Hollywood, quienes interpretan a los diferentes personajes cuyas historias terminan conectándose.
- Steve Carell como Cal Weaver.
- Ryan Gosling como Jacob Palmer.
- Julianne Moore como Emily Weaver.
- Emma Stone como Hannah Weaver.
- Jonah Bobo como Robbie Weaver.
- Analeigh Tipton como Jessica Riley.
- Marisa Tomei como Kate Tafferty.
- Kevin Bacon como David Lindhagen.
- John Carroll Lynch como Bernie Riley.
- Josh Groban como Richard.
La química entre sus protagonistas es uno de los elementos que sostiene la combinación de romance, comedia y conflictos familiares a lo largo de la historia.
Trailer de Loco y Estúpido Amor
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