El thriller de acción protagonizado por Margot Robbie que está en la plataforma

La vida del protagonista cambia cuando conoce a Jess Barrett, una joven con mucho talento y gran interés por aprender todos los secretos del mundo de las estafas.

Nicky decide tomarla bajo su protección y enseñarle distintas técnicas vinculadas a la manipulación y los robos sofisticados. Sin embargo, la relación entre ambos comienza a complicarse cuando aparecen sentimientos personales que ponen en riesgo todo el trabajo.

Tiempo después, y tras separarse abruptamente, ambos vuelven a encontrarse en medio de una peligrosa operación vinculada a apuestas millonarias y engaños de gran escala.

La película combina acción, romance y suspenso en una historia llena de trampas, estrategias y giros inesperados que mantienen la tensión hasta el final.

Además, gran parte de la trama transcurre en Buenos Aires, algo que llamó especialmente la atención del público latinoamericano desde su estreno.

Reparto de Focus: Maestros de la estafa

El elenco principal de esta exitosa película de Netflix está integrado por:

Will Smith como Nicky Spurgeon

como Nicky Spurgeon Margot Robbie como Jess Barrett

como Jess Barrett Adrian Martinez como Farhad

como Farhad Gerald McRaney como Owens

como Owens Rodrigo Santoro como Garriga

como Garriga BD Wong como Liyuan

como Liyuan Brennan Brown como Horst

como Horst Robert Taylor como McEwen

como McEwen Dotan Bonen como Gordon

como Gordon Griff Furst como Gareth

Tráiler de Focus: Maestros de la estafa