El thriller de acción protagonizado por Margot Robbie que está en la plataforma
Con romance, engaños y mucha tensión, esta historia se convirtió en una de las más vistas dentro de la reconocida plataforma de streaming.
Las películas de acción y suspenso siguen dominando buena parte del catálogo de Netflix, especialmente aquellas que logran combinar adrenalina, romance y personajes cargados de carisma. En ese grupo aparece una producción protagonizada por Margot Robbie y Will Smith que continúa siendo una de las recomendaciones más fuertes dentro de la plataforma.
Estrenada originalmente en 2015, la película fue dirigida por Glenn Ficarra y John Requa y rápidamente logró destacarse entre las propuestas del género gracias a su combinación de acción, humor y giros inesperados. Uno de los puntos más elogiados por la crítica y por los suscriptores de Netflix fue justamente la química entre sus protagonistas, algo que terminó convirtiéndose en el gran motor de la historia.
La trama mezcla el mundo de las estafas profesionales con relaciones personales cargadas de tensión emocional y escenas de alta intensidad, generando una película muy entretenida de principio a fin. Además, la producción se caracteriza por mantener constantemente el suspenso sobre las verdaderas intenciones de los personajes, algo que logra atrapar al espectador durante toda la película.
Con una estética elegante y escenarios que recorren distintas ciudades, se transformó en uno de los thrillers más populares que siguen disponibles en Netflix.
De qué trata Focus: Maestros de la estafa
De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, “Focus: Maestros de la estafa” sigue la historia de Nicky Spurgeon, un experimentado estafador profesional que domina perfectamente el arte del engaño.
La vida del protagonista cambia cuando conoce a Jess Barrett, una joven con mucho talento y gran interés por aprender todos los secretos del mundo de las estafas.
Nicky decide tomarla bajo su protección y enseñarle distintas técnicas vinculadas a la manipulación y los robos sofisticados. Sin embargo, la relación entre ambos comienza a complicarse cuando aparecen sentimientos personales que ponen en riesgo todo el trabajo.
Tiempo después, y tras separarse abruptamente, ambos vuelven a encontrarse en medio de una peligrosa operación vinculada a apuestas millonarias y engaños de gran escala.
La película combina acción, romance y suspenso en una historia llena de trampas, estrategias y giros inesperados que mantienen la tensión hasta el final.
Además, gran parte de la trama transcurre en Buenos Aires, algo que llamó especialmente la atención del público latinoamericano desde su estreno.
Reparto de Focus: Maestros de la estafa
El elenco principal de esta exitosa película de Netflix está integrado por:
- Will Smith como Nicky Spurgeon
- Margot Robbie como Jess Barrett
- Adrian Martinez como Farhad
- Gerald McRaney como Owens
- Rodrigo Santoro como Garriga
- BD Wong como Liyuan
- Brennan Brown como Horst
- Robert Taylor como McEwen
- Dotan Bonen como Gordon
- Griff Furst como Gareth
Tráiler de Focus: Maestros de la estafa
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario