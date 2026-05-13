Evangelina Anderson habló del pedido de Ian Lucas para los Martín Fierro: "No me sorprende nada"

Consultada por la distribución de las mesas y el supuesto pedido de Ian Lucas, la modelo explicó: “No sé dónde me voy a sentar, eso te lo avisan ahí cuando entrás. Será en la mesa de MasterChef”. Y agregó: “No me llegó nada sobre el pedido de Ian, no estaba al tanto. No sé qué decirte, la verdad”.

Por último, Evangelina tomó distancia de la polémica y dejó una frase contundente sobre la actitud de su excompañero de MasterChef Celebrity. “Cada uno se maneja a su manera, yo también tengo la mía que es muy tranquila”, afirmó. Luego cerró: “Donde me pongan voy a estar bien porque son compañeros. A esta altura de mi vida a mí no me sorprende nada ya”.