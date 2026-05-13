Evangelina Anderson habló del pedido de Ian Lucas para los Martín Fierro: "No me sorprende nada"
El youtuber habría solicitado mantenerse alejado de la modelo en la ceremonia a la que asistirán por su participación en MasterChef Celebrity.
Evangelina Anderson rompió el silencio luego de que trascendiera que Ian Lucas habría pedido no compartir mesa con ella en los próximos Premios Martín Fierro de la Televisión. La modelo fue consultada por la polémica y dejó en claro que no piensa engancharse en el conflicto.
La tensión entre ambos se habría intensificado después de que Evangelina negara públicamente cualquier romance con el youtuber. Desde entonces, según revelaron en Intrusos, Ian habría quedado molesto y no tendría intención de coincidir con ella durante la gala.
Ian Lucas y Evangelina Anderson: la polémica de las mesas
En el programa de América TV, Paula Varela contó: “Estarían en la misma mesa y cuando se entera Ian pegó el grito en el cielo, no le gustó y no quiere compartir mesa con Evangelina”.
Además, la panelista recordó que no sería la primera vez que el influencer toma distancia de la modelo. “Pasó en el programa de Verónica Lozano, que él no quería ir si ella estaba”, aseguró sobre un episodio anterior que habría generado incomodidad entre ambos.
Luego de que la noticia tomara repercusión, el móvil de Intrusos fue a buscar la palabra de Evangelina Anderson, quien se mostró relajada y entusiasmada con asistir a la ceremonia. “Estoy muy contenta por los Martín Fierro, disfruto mucho de estos eventos”, expresó.
Consultada por la distribución de las mesas y el supuesto pedido de Ian Lucas, la modelo explicó: “No sé dónde me voy a sentar, eso te lo avisan ahí cuando entrás. Será en la mesa de MasterChef”. Y agregó: “No me llegó nada sobre el pedido de Ian, no estaba al tanto. No sé qué decirte, la verdad”.
Por último, Evangelina tomó distancia de la polémica y dejó una frase contundente sobre la actitud de su excompañero de MasterChef Celebrity. “Cada uno se maneja a su manera, yo también tengo la mía que es muy tranquila”, afirmó. Luego cerró: “Donde me pongan voy a estar bien porque son compañeros. A esta altura de mi vida a mí no me sorprende nada ya”.
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