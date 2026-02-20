Aseguran que Alejandro Garnacho tiene nueva novia de 18 años recién cumplidos
Una postal en cuatriciclos, rostros tapados y coincidencias en un viaje a Egipto encendieron todas las especulaciones en redes sociales.
Un integrante habitual de la Selección argentina quedó en el centro de la polémica al conocerse que está saliendo con una joven de 18 años. Se trata de Alejandro Garnacho, quien se separó de la madre de su hijo y comenzó un explosivo romance.
La noticia fue revelada por Juan Etchegoyen en su programa. “Enigmático romance internacional: hay un futbolista de élite que tiene nuevo amor y vas a contar todos los detalles ahora”, le comenzó diciendo.
Luego habló con el periodista español Roberto, que afirmó: “A él obviamente lo conocen todos y a ella no pero a partir de ahora será famosa. Él es un futbolista ligado a los escándalos y muy mujeriego, es alguien que tiene un hijo y acaba de terminar con su pareja por muchas infidelidades”.
“Pero hay un dato polémica en esta relación: el romance empieza cuando ella era menor y en enero pasado ella cumplió los 18 años, esto es un escándalo. La relación empieza en septiembre pasado. Estoy hablando de Alejandro Garnacho y la joven española Adriana Lobaz”, anunció.
Quién es la nueva novia deGarnacho
Ellos se conocieron en una fiesta en Madrid, ahí se conocieron e intercambiaron los números de teléfono. Ella era menor de edad en ese momento. Él le regaló un iphone el día de su cumpleaños y los padres de ella quieren conocerlo a Garnacho. Tengo todos los datos de este romance. Llevan seis meses en pareja”, dijo al respecto el comunicador europeo.
Y concluyó: “Ella a su entorno y a sus amigas siempre les ha dicho que quiere un novio rico y poderoso económicamente y lo ha encontrado porque Garnacho dinero tiene. Y otro dato muy importante es que Garnacho ya le dijo que se mude a Londres y si quiere con amigas porque la casa que tiene es muy grande en Inglaterra. Ella es española de Zaragoza y se recibió de maquilladora aunque nunca ha ejercido”.
