Aseguran que Alejandro Garnacho tiene nueva novia de 18 años recién cumplidos

Alejandro Garnacho Adriana Lobaz

Quién es la nueva novia deGarnacho

Ellos se conocieron en una fiesta en Madrid, ahí se conocieron e intercambiaron los números de teléfono. Ella era menor de edad en ese momento. Él le regaló un iphone el día de su cumpleaños y los padres de ella quieren conocerlo a Garnacho. Tengo todos los datos de este romance. Llevan seis meses en pareja”, dijo al respecto el comunicador europeo.

Y concluyó: “Ella a su entorno y a sus amigas siempre les ha dicho que quiere un novio rico y poderoso económicamente y lo ha encontrado porque Garnacho dinero tiene. Y otro dato muy importante es que Garnacho ya le dijo que se mude a Londres y si quiere con amigas porque la casa que tiene es muy grande en Inglaterra. Ella es española de Zaragoza y se recibió de maquilladora aunque nunca ha ejercido”.