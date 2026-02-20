Escándalo: la causa por presuntas "estafas" contra Pitty la Numeróloga escala hasta la Corte Suprema
El máximo tribunal del país dispuso avanzar con una investigación exhaustiva sobre Verónica Asad, su nombre real.
La causa que involucra a Pitty la Numeróloga sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina resolviera que continúe la investigación en su contra: “Para que siga siendo investigada por una denuncia donde la acusan de aprovecharse de sus clientes”.
El periodista Mauro Szeta detalló que se trata de un expediente que “va a tramitar en el Juzgado Federal, Criminal y Correccional Federal Número 9”.
En esa misma línea, agregó: “Quienes la denunciaron plantean que ella se aprovechaba de los clientes”, en referencia al proceso judicial que recae sobre Verónica Asad, el verdadero nombre de la mediática.
El expediente se originó en paralelo con la causa que involucra a Silvina Batakis, expresidenta del Banco Nación, y a María del Carmen Barro, gerente general de la entidad, quienes fueron denunciadas por haber contratado a Pitty y abonarle con fondos estatales.
De qué acusan a Pitty la Numeróloga
Sobre el contenido de la denuncia, Szeta precisó: “La acusan de captar personas en situación de vulnerabilidad para manipularlas psicológicamente con el objetivo de despojarlas de dinero o bienes”.
Asimismo, remarcó el alcance del fallo: “Lo que la Corte está diciendo es que Pitty tiene que seguir bajo investigación. No está diciendo es culpable, pero no cierra el expediente, como ella quería”, concluyó el periodista sobre Verónica Asad, tras la presentación realizada por Pablo Salum.
