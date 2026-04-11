Aseguran que Andrea del Boca volvería a Gran Hermano junto a su hija Anna

Andrea había tenido que dejar el programa tras un accidente que le provocó una lesión en la boca, lo que obligó a su salida cuando todavía era una de las figuras más fuertes del certamen. Su partida dejó un vacío tanto en el juego como en el interés del público, algo que la producción busca revertir con una movida de alto impacto. En paralelo, Anna ya tuvo un breve ingreso a la casa en una de las dinámicas especiales del programa, lo que generó repercusión inmediata tanto dentro como fuera del reality. Esa reacción habría sido clave para que en Telefe comenzaran a analizar seriamente la posibilidad de sumarla como jugadora.