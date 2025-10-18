En medio de su gira internacional, Cazzu presentó "Balada Malvada": escuchala acá

Asimismo, canciones como “Con otra” superaron los 368M de reproducciones en plataformas digitales, logrando el Disco de Platino en Argentina y el mayor debut histórico de una solista argentina en YouTube. En México, el álbum también fue reconocido con certificaciones de Platino para “Con otra” y Oro para “Dolce” y “La Cueva”.

El estreno de “Balada Malvada” llega en un gran año para Cazzu. En 2025, fue reconocida como Artista Equal Global de Spotify, un título que celebra su impacto en la escena internacional y su papel como referente de una nueva generación de mujeres en la música.

Además, durante su gira latinoamericana, cautivó a más de 40.000 fanáticos a lo largo de tres shows sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde presentó en vivo el universo de Latinaje con una puesta de arte, teatralidad y emoción. Tras el éxito de estas funciones, sumó otra fecha para el 1° de noviembre.