En medio de su gira internacional, Cazzu presentó "Balada Malvada": escuchala acá
Mientras atraviesa un éxito rotundo en la presentación en vivo de su último álbum "Latinaje", "La Jefa" lanzó un nuevo tema.
En medio de una gira internacional con fechas agotadas en Argentina, Uruguay, México, Chile, Perú y Colombia, Cazzu presenta “Balada Malvada”, una canción que marca un nuevo capítulo en su recorrido musical. Con una impronta romántica y emocional, explora su costado más íntimo y vulnerable.
El estreno forma parte del universo de “Latinaje: La Novela”, una historia escrita por Julieta que amplía la narrativa del álbum a través de una experiencia virtual e inmersiva. Cada show de la gira revela un nuevo capítulo de la historia, convirtiendo cada fecha en un episodio clave dentro de este relato que combina música, ficción y performance.
“Balada Malvada” está acompañada de un videoclip dirigido por Alan Olmedo y Cazzu, que continúa expandiendo el universo narrativo de Latinaje. En la pieza, Cazzu se muestra vulnerable y feroz a la vez, en un relato que transforma el dolor en un ritual cargado de belleza y dramatismo. Con una puesta visual cargada de simbolismo, el video propone un recorrido sensorial donde lo cotidiano se vuelve espectáculo y reafirma la faceta más artística y performática de La Jefa.
El lanzamiento llega tras el éxito de su último álbum “Latinaje”, que debutó en el puesto #1 de Billboard Latin Albums y acumula más de 675M de streams en plataformas digitales. El disco también rompió récords, con cinco videoclips del proyecto que alcanzaron el top #1 a nivel global.
Asimismo, canciones como “Con otra” superaron los 368M de reproducciones en plataformas digitales, logrando el Disco de Platino en Argentina y el mayor debut histórico de una solista argentina en YouTube. En México, el álbum también fue reconocido con certificaciones de Platino para “Con otra” y Oro para “Dolce” y “La Cueva”.
El estreno de “Balada Malvada” llega en un gran año para Cazzu. En 2025, fue reconocida como Artista Equal Global de Spotify, un título que celebra su impacto en la escena internacional y su papel como referente de una nueva generación de mujeres en la música.
Además, durante su gira latinoamericana, cautivó a más de 40.000 fanáticos a lo largo de tres shows sold out en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde presentó en vivo el universo de Latinaje con una puesta de arte, teatralidad y emoción. Tras el éxito de estas funciones, sumó otra fecha para el 1° de noviembre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario