Aseguran que el programa de Flor de la V podría ser cancelado

flor de la v

Para evitar que el ciclo sea levantado en el mes de marzo, la producción de “Los Profesionales” deberá implementar cambios drásticos en el contenido y el despliegue escénico durante las próximas semanas. La gerencia exige un febrero superador que justifique la permanencia de la conductora. “A mi me dicen desde adentro del canal que no están convencidos con el rating del programa de Flor. Me hablan de un febrero de mayores esfuerzos para poder tener mejor contenido y mejorar el número. Mayor despliegue y más cosas. Están evaluando la continuidad de Flor”, advirtió Etchegoyen.

Existe, además, una opción intermedia que se baraja en caso de que los números no repunten lo suficiente pero se decida no cancelar el programa de forma total: reducir la duración de los bloques de Flor y Carmen para intercalar el nuevo proyecto de Roccasalvo. Sin embargo, el futuro es incierto: “Se está viendo porque si no mejora el rating se termine y que en un tiempo empiece Roccasalvo. Hay una posibilidad que me decían de acortar Flor y Carmen y que en el medio ingrese Roccasalvo para hacer ese programa pero el número está difícil”, concluyó el periodista.