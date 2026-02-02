Aseguran que el programa de Flor de la V podría ser cancelado
Juan Etchegoyen reveló que el Nueve estaría evaluando la posibilidad de cancelar el programa debido a la falta de rating. Los detalles.
El panorama televisivo de este verano ha puesto en jaque la estabilidad de algunos ciclos consolidados en la grilla de Canal 9. Según trascendió recientemente, el programa “Los Profesionales”, conducido por Flor de la V —un formato que en el pasado lideró Viviana Canosa—, atraviesa un momento crítico debido a los resultados de audiencia. La continuidad de la conductora al frente del ciclo de espectáculos pende de un hilo, y el mes de febrero será determinante para definir si la propuesta sigue al aire o es removida definitivamente.
La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen, quien detalló el clima de preocupación que se vive en los pasillos de la emisora. “Quiero contarles algo importante que tiene que ver con el futuro de canal 9. Hablé con diferentes personas de adentro del canal y el rumor es que peligra la continuidad del programa de Flor de la V”, señaló el comunicador, encendiendo las alarmas sobre una posible reestructuración inminente de la tarde.
El principal cambio que barajan las autoridades del canal involucra a una figura histórica de la casa: Susana Roccasalvo. El plan de la gerencia de programación sería trasladar a la conductora de Implacables a la franja diaria de lunes a viernes, ocupando precisamente el espacio que hoy ostenta Flor de la V. “Se habla de la fuerte llegada de Susana Roccasalvo también por la tarde de lunes a viernes en el canal de cocina y espectáculos. Lo que a mi me dicen es que podría terminarse el ciclo de Flor, espero que no pase porque nunca está bueno que pase algo así”, añadió Etchegoyen.
Aunque otros programas, como el de Carmen Barbieri, tampoco atraviesan su mejor momento en cuanto a mediciones, la mira parece estar puesta exclusivamente en la producción de De la V. El canal estaría priorizando la efectividad de Roccasalvo para intentar revertir la tendencia negativa. Al respecto, el periodista explicó: “El canal estaría pensando en sacar el programa de Flor y poner a Roccasalvo en ese horario. Es cierto que el programa de Carmen tampoco le va bárbaro en rating pero el canal no lo tocaría por ahora. La están peleando con el rating”.
Para evitar que el ciclo sea levantado en el mes de marzo, la producción de “Los Profesionales” deberá implementar cambios drásticos en el contenido y el despliegue escénico durante las próximas semanas. La gerencia exige un febrero superador que justifique la permanencia de la conductora. “A mi me dicen desde adentro del canal que no están convencidos con el rating del programa de Flor. Me hablan de un febrero de mayores esfuerzos para poder tener mejor contenido y mejorar el número. Mayor despliegue y más cosas. Están evaluando la continuidad de Flor”, advirtió Etchegoyen.
Existe, además, una opción intermedia que se baraja en caso de que los números no repunten lo suficiente pero se decida no cancelar el programa de forma total: reducir la duración de los bloques de Flor y Carmen para intercalar el nuevo proyecto de Roccasalvo. Sin embargo, el futuro es incierto: “Se está viendo porque si no mejora el rating se termine y que en un tiempo empiece Roccasalvo. Hay una posibilidad que me decían de acortar Flor y Carmen y que en el medio ingrese Roccasalvo para hacer ese programa pero el número está difícil”, concluyó el periodista.
