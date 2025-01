Aseguran que hay un fuerte malestar en el entorno de Mauro Icardi con la China Suárez

Al parecer, el entorno del futbolista está disgustado con esta unión que, a juzgar por los hechos, le ha traído más problemas que soluciones al delantero del Galatasaray de Turquía. "Los amigos de él... la detestan", indicó Yanina, denotando que las cosas no están tan bien como parece en Instagram.

historia yanina1.jpg

Seguidamente, Latorre agregó: "Me cuentan que es una trituradora de huevos. No se le separa. Lo enloquece por mis historias. Le dice lo que tiene que hacer. Se mete en todo. No llevan ni dos meses. Desesperada, ¿no?".

hstoria yanina2.jpg

Finalmente, la conductora radial aseguró que el hartazgo no es sólo del entorno, sino también del mismísimo Icardi: "Él empezó a hartarse, ya ni puede hablar por teléfono. Ella clavada al lado, escuchando y opinando", detalló.

historia yanina3.jpg

El posteo de la China Suárez que apunta al Galatasaray

Tanto la China Suárez como Mauro Icardi no paran de publicar todo lo que hacen juntos. En lo que pareciera ser una suerte de provocación a Wanda Nara, ahora la actriz compartió una imagen en sus historias que sacudió a todo Galatasaray, el club donde Icardi se desempeña en Turquía.

La expareja de Rusherking se puso la camiseta de la institución a la que representa su nuevo novio y, con una canción turca sonando de fondo, no dudó en compartir la historia para que todos vean que su mudanza a Turquía sería un hecho.

historia china suárez.jpg

Declarada como nueva fan del Galatasaray, la actriz demostró que no tiene problemas en ajustarse a los requerimientos de su pareja, con tal de continuar este romance a fondo. De hecho, recientemente se conoció que le ofreció a los padres de sus hijos llevarse a los chicos a territorio turco, evitándoles el pago de la manutención.