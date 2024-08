Aseguran que la ex GH Lorena González del Valle tuvo una relación con Alberto Fernández

Los escándalos no cesan para Alberto Fernández. En medio de la causa Seguros, que tiene una investigación activa y una denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez, además de los escandalosos videos con Tamara Pettinato, ahora se conoció que habría tenido una relación con una ex Gran Hermano. Al parecer, por si esto fuera poco, la mujer se habría enterado de la relación entre el ex mandatario y Fabiola por los medios.