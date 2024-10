Aseguran que Liam Payne no se suicidó: los detalles de la causa por la muerte del ex One Direction

En este sentido, Socios del Espectáculo -ciclo que se emite por El Trece- reveló que, de acuerdo a lo que consta en la causa, la muerte de Liam Payne no habría sido producto de una decisión del cantante, sino de una caída accidental por encontrarse desvanecido.

La prueba de ello está presenta en la autopsia, la cual determinó que -al momento de caer- Payne no atinó a colocar los brazos, que es lo que suelen hacer los suicidas que toman la decisión de lanzarse al vacío. De hecho, el músico fallece tras un fuerte traumatismo de cráneo, dado que su cabeza fue lo primero que tocó el suelo.

muerte liam payne.mp4

En este sentido, una de las panelistas del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich señaló que "hay un chico investigado", en relación al empleado del hotel que le habría facilitado las drogas al ex One Direction. "Estaba en el turno noche, él tiene 20 años, había hecho una muy buena relación con Liam, es un chico de Lomas de Zamora, no vamos a dar el nombre", detalló.

"Él desobedece una orden de gerencia, que era no ingresar nada para Liam. Por la buena onda que tenía con el músico, él pide un auto de estos que pedimos todos telefónicamente por aplicación, porque Liam quiere algo, le pide el auto, le hace ese favor... gran error, por eso está investigado. Y hay que ver qué se trasladó en ese auto que es una de las líneas de investigación. Obviamente, este chico está apartado del hotel", sumó.