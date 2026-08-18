Aseguran que Sofía Gala y Fito Páez se separaron: la ausencia del músico en medio del éxito de "Moria"

El periodista también hizo referencia al vínculo que une desde hace años a la actriz y al músico y aseguró que la ruptura no necesariamente implicaría un distanciamiento definitivo entre ambos. "Ellos se conocen desde hace muchos años, probablemente sigan siendo amigos. No sé qué pasó, pero no están más en pareja", sostuvo.

Además, Castelo aclaró que, de acuerdo con la información que recibió, el final de la relación no habría estado atravesado por una situación conflictiva: “No hubo escándalo ni terceros en discordia”.

Por el momento, Sofía Gala Castiglione y Fito Páez no confirmaron públicamente la separación, por lo que la versión continúa vinculada a la información difundida por el periodista.