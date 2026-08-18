Aseguran que Sofía Gala y Fito Páez se separaron: la ausencia del músico en medio del éxito de "Moria"
Al parecer, Sofía Gala y Fito Páez enfrentan una crisis, mientras la actriz celebra el éxito de la serie basada en la vida de su mamá, Moria Casán.
El romance entre Sofía Gala Castiglione y Fito Páez parecer haber llegado a su fin después de varios meses de relación. La pareja había elegido mantener su vínculo alejado de la exposición pública durante buena parte del tiempo, hasta que finalmente decidió blanquear el romance y sorprendió al mundo del espectáculo.
La versión de la separación trascendió justo cuando la actriz se encuentra en uno de los momentos de mayor repercusión de su carrera reciente. Sofía Gala es parte de la serie sobre Moria Casán, una de las producciones que logró gran impacto en Netflix, donde interpreta a la diva durante sus años de juventud.
Mientras la ficción continúa generando repercusión, la situación sentimental de la actriz volvió a quedar bajo la lupa. En particular, fueron algunas ausencias de Fito Páez en acontecimientos relacionados con Sofía y su entorno las que habrían despertado las primeras dudas sobre la continuidad del vínculo.
Aseguran que Sofía Gala y Fito Páez se separaron
El periodista Alejandro Castelo fue quien difundió la información durante el programa de streaming Ya fue todo (Jotax). Según explicó, comenzó a indagar sobre la relación luego de notar que el músico no había acompañado a Sofía en algunas ocasiones significativas.
"Fito no estuvo en el festejo por el fin de la serie y tampoco en el cumpleaños de Moria, me puse a rascar un poco y supe la verdad", contó Castelo al revelar cómo surgieron sus sospechas.
El periodista también hizo referencia al vínculo que une desde hace años a la actriz y al músico y aseguró que la ruptura no necesariamente implicaría un distanciamiento definitivo entre ambos. "Ellos se conocen desde hace muchos años, probablemente sigan siendo amigos. No sé qué pasó, pero no están más en pareja", sostuvo.
Además, Castelo aclaró que, de acuerdo con la información que recibió, el final de la relación no habría estado atravesado por una situación conflictiva: “No hubo escándalo ni terceros en discordia”.
Por el momento, Sofía Gala Castiglione y Fito Páez no confirmaron públicamente la separación, por lo que la versión continúa vinculada a la información difundida por el periodista.
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