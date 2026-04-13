Aseguran que Solange Abraham rompió el aislamiento antes de viajar a México: "Vio a su hija"

Embed La casa despide a Sol: los jugadores de La Casa de los Famosos ven la salida de la jugadora argentina en vivo



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Aseguran que Solange rompió el aislamiento

Pero la polémica no terminó con su salida. En las últimas horas, comenzó a circular una versión que generó revuelo en redes. Según informó el periodista Fede Flowers, la exparticipante habría tenido contacto con su hija antes de viajar, lo que implicaría una ruptura del aislamiento.

“Salange vio a su hija en el hotel. Rompió el aislamiento”, escribió el periodista en sus redes. Luego, amplió la información en su programa radial: “Solange exigió varias cosas para ir allá, entre ellas ver a su hija. Ella se quiso ir como cuatro veces ya de la casa porque extraña a su hija. Ella está ahora en Olivos donde está haciendo la previa antes de irse a La Casa de los Famosos, y vio a su hija. Rompió el aislamiento. Lo raro que todavía no se fue a México. El martes recién viajará”.

Por el momento, no hubo confirmación oficial sobre esta situación, pero el tema ya generó debate entre los seguidores del reality, que siguen de cerca cada movimiento de Solange en esta nueva etapa internacional.

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