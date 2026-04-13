Aseguran que Solange Abraham rompió el aislamiento antes de viajar a México: "Vio a su hija"
La participante se despidió de Gran Hermano Generación Dorada para hacer el intercambio internacional y ya se desató una polémica.
Solange Abraham protagonizó una salida cargada de emociones en Gran Hermano Generación Dorada. Antes de abandonar la casa para sumarse a La Casa de los Famosos en México, la participante dejó varias frases que no pasaron desapercibidas.
En la previa de su partida, Sol ingresó al confesionario para hablar con el Big y expresó su entusiasmo por esta nueva oportunidad: “Hola, Gran Hermano. No sabés cómo me late el corazón. Hacía mucho no me sentía así... Estoy con la adrenalina a mil”, dijo, visiblemente emocionada.
Además, destacó lo que significa este paso en su carrera: “Para mí es re importante estar por segunda vez en tu casa y ahora ir a representar ahí en México. Estoy recontra feliz”, aseguró.
Sin embargo, fiel a su personalidad directa, también adelantó cómo planea moverse en el nuevo reality: “Tengo pensado entrar y llevarme bien con todos. Y después, antes de irme, tirarle algunas bombitas. Seguramente van a ser muchas mentiras para dejarlos nerviosos y después me voy tranquila”.
El momento más fuerte llegó cuando fue consultada sobre su vínculo con sus compañeros. Lejos de esquivar la respuesta, lanzó una frase contundente: “Acá quedaron todos chochos. Pero no porque voy a vivir la experiencia, quieren que me vaya. La verdad que no soy muy querida acá, Gran Hermano. Creo que el único que me quiere acá sos vos. Y espero”.
Aseguran que Solange rompió el aislamiento
Pero la polémica no terminó con su salida. En las últimas horas, comenzó a circular una versión que generó revuelo en redes. Según informó el periodista Fede Flowers, la exparticipante habría tenido contacto con su hija antes de viajar, lo que implicaría una ruptura del aislamiento.
“Salange vio a su hija en el hotel. Rompió el aislamiento”, escribió el periodista en sus redes. Luego, amplió la información en su programa radial: “Solange exigió varias cosas para ir allá, entre ellas ver a su hija. Ella se quiso ir como cuatro veces ya de la casa porque extraña a su hija. Ella está ahora en Olivos donde está haciendo la previa antes de irse a La Casa de los Famosos, y vio a su hija. Rompió el aislamiento. Lo raro que todavía no se fue a México. El martes recién viajará”.
Por el momento, no hubo confirmación oficial sobre esta situación, pero el tema ya generó debate entre los seguidores del reality, que siguen de cerca cada movimiento de Solange en esta nueva etapa internacional.
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