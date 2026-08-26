"Family Office": Tini Stoessel y la herramienta financiera que podría ordenar su patrimonio tras el escándalo
En medio de la tensión con Alejandro Stoessel y las dudas sobre el manejo de sus ingresos, se supo cómo funciona este mecanismo que podría ser la solución.
La crisis familiar que atraviesa Tini Stoessel sumó una herramienta financiera que podría ocupar un lugar central en la reorganización de sus cuentas: el Family Office. El concepto fue analizado en Intrusos (América TV), a partir de las versiones que indican que la cantante habría solicitado información sobre su patrimonio.
Paula Varela explicó que se trata de una estructura pensada para personas o familias que manejan grandes sumas de dinero y necesitan centralizar la administración de sus diferentes negocios, inversiones e ingresos.
Cómo funciona un Family Office
“Esto es lo acude la gente que tiene mucho dinero para que le organicen las cuentas. No es un privado, puede ser un banco, donde vos le das a ellos el manejo de tus ingresos para que administren”, explicó Varela durante el programa.
La herramienta permite reunir en un mismo lugar información sobre las distintas cuentas y operaciones financieras. De esta manera, quien contrata el servicio puede tener una visión general de dónde está invertido su dinero y cuánto genera cada una de sus actividades.
“Lo que hace esto es orgnizar todas las cuentas y ahí estás en conocimiento de todas tus cuentas. Es algo que lo ve el que lo pide y ella ahí tiene conocimiento en dónde está invertida su plata, cuánto le entra por cada negocio que ella hace porque es imposible que ella maneje todo eso”, detalló la panelista.
Según Varela, este tipo de organización también es habitual entre familias cuyos integrantes comparten negocios o dependen económicamente de una misma fuente de ingresos. “Lo hacen muchas familias que todos viven de la misma vaca lechera entonces para tener organizado y que no pase esto que pasa ahora tienen alguien de afuera”, sostuvo.
En el caso de Tini, la aparición del concepto de Family Office cobra especial relevancia por las versiones sobre el manejo de su carrera y sus ingresos durante los últimos años. En ese contexto, también surgieron interrogantes vinculados a los negocios de su hermano, Francisco Stoessel.
“Me contaban también que una de las cosas que también llamó la atención es que por ejemplo Fran tiene muchos boliches, uno de ellos en Madrid. Entonces lo que ella se pregunta (Tini) en un punto es ¿de dónde lo hizo? Si no trabaja”, planteó Varela.
A su vez, Daniel Ambrosino agregó: “Me dicen que todos los shows internacionales que hacía Tini la tramisión la manejaban tanto el padre como el hermano”.
Así, el Family Office aparece como una posible herramienta para que la cantante tenga una mirada integral sobre su patrimonio y pueda conocer con mayor precisión cómo se administran sus ingresos, inversiones y negocios, en medio de las diferencias que mantiene con su familia.
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