"Family Office": Tini Stoessel y la herramienta financiera que podría ordenar su patrimonio tras el escándalo

Según Varela, este tipo de organización también es habitual entre familias cuyos integrantes comparten negocios o dependen económicamente de una misma fuente de ingresos. “Lo hacen muchas familias que todos viven de la misma vaca lechera entonces para tener organizado y que no pase esto que pasa ahora tienen alguien de afuera”, sostuvo.

En el caso de Tini, la aparición del concepto de Family Office cobra especial relevancia por las versiones sobre el manejo de su carrera y sus ingresos durante los últimos años. En ese contexto, también surgieron interrogantes vinculados a los negocios de su hermano, Francisco Stoessel.

“Me contaban también que una de las cosas que también llamó la atención es que por ejemplo Fran tiene muchos boliches, uno de ellos en Madrid. Entonces lo que ella se pregunta (Tini) en un punto es ¿de dónde lo hizo? Si no trabaja”, planteó Varela.

A su vez, Daniel Ambrosino agregó: “Me dicen que todos los shows internacionales que hacía Tini la tramisión la manejaban tanto el padre como el hermano”.

Así, el Family Office aparece como una posible herramienta para que la cantante tenga una mirada integral sobre su patrimonio y pueda conocer con mayor precisión cómo se administran sus ingresos, inversiones y negocios, en medio de las diferencias que mantiene con su familia.