Yanina Latorre recibió un llamado de la mamá de Tini Stoessel en vivo y sorprendió a todos: "No digas nada"

“No quiero salir al aire. Perdoname, no sabía que estabas al aire”, se escuchó decir a Muzlera.

“¿Querés que te llame cuando termine?”, le preguntó Yanina. La madre de la cantante respondió: “Si, pero no digas nada que te llamé, por favor”.

Ante el pedido, la conductora intentó tranquilizarla: “Es que yo estoy al aire y estás saliendo, pero vos quédate tranquila que no voy a decir lo que hablemos. No te preocupes, quedate tranquila”.

Sin embargo, Muzlera volvió a insistir: “No quiero que digas que hablé con vos, Yanina”. La situación generó un momento de tensión y sorpresa en el estudio, mientras Latorre hacía gestos al darse cuenta del particular blooper.

Finalmente, la conductora decidió terminar la comunicación y le dijo: “Cortemos que estoy al aire”. El llamado ocurrió mientras Yanina analizaba públicamente la situación económica que atraviesa la familia Stoessel y su explicación sobre el manejo del patrimonio de Tini.