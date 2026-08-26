Yanina Latorre recibió un llamado de la mamá de Tini Stoessel en vivo y sorprendió a todos: "No digas nada"
Mariana Muzlera llamó a su ex amiga sin saber que estaba al aire y sus declaraciones dejaron a todos sin palabras.
Este miércoles, la polémica alrededor de la auditoría solicitada por Tini Stoessel a la empresa que manejan su papá, Alejandro Stoessel, y su hermano, Fran, volvió a ocupar un lugar central en los programas de televisión. En ese contexto, Yanina Latorre decidió abordar el tema luego de haber evitado hablar sobre la familia de la cantante el día anterior.
La conductora se diferenció del análisis que venían realizando otros periodistas y puso el foco en el rol que habría tenido Alejandro Stoessel en la administración de la fortuna de su hija. Según su hipótesis, el empresario no habría intentado quedarse con los supuestos 70 millones de dólares que estarían bajo análisis, sino que habría tenido un manejo excesivo de los gastos.
La frase de Yanina Latorre sobre Alejandro Stoessel
Mientras desarrollaba su teoría, Latorre sostuvo que Alejandro Stoessel no habría buscado apropiarse del dinero de Tini, sino que “se la habría ido la mano” al controlar y administrar los gastos de la cantante.
En medio de su explicación, la conductora advirtió que su teléfono estaba vibrando y descubrió quién intentaba comunicarse con ella. “Me llama Mariana, la mamá de Tini. ¿Atiendo?”, preguntó antes de responder el llamado.
Al atender, Latorre le aclaró a Mariana Muzlera que se encontraba en vivo: “Hola Mariana, estoy al aire”. La situación tomó un giro inesperado cuando la madre de Tini le pidió que no revelara la conversación.
“No quiero salir al aire. Perdoname, no sabía que estabas al aire”, se escuchó decir a Muzlera.
“¿Querés que te llame cuando termine?”, le preguntó Yanina. La madre de la cantante respondió: “Si, pero no digas nada que te llamé, por favor”.
Ante el pedido, la conductora intentó tranquilizarla: “Es que yo estoy al aire y estás saliendo, pero vos quédate tranquila que no voy a decir lo que hablemos. No te preocupes, quedate tranquila”.
Sin embargo, Muzlera volvió a insistir: “No quiero que digas que hablé con vos, Yanina”. La situación generó un momento de tensión y sorpresa en el estudio, mientras Latorre hacía gestos al darse cuenta del particular blooper.
Finalmente, la conductora decidió terminar la comunicación y le dijo: “Cortemos que estoy al aire”. El llamado ocurrió mientras Yanina analizaba públicamente la situación económica que atraviesa la familia Stoessel y su explicación sobre el manejo del patrimonio de Tini.
Te puede interesar
Dejá tu comentario