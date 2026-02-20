Netflix: la serie de 10 temporadas que tiene casi 30 años y sigue siendo un éxito
Entre las series de ciencia ficción más destacadas, Netflix sumó una producción icónica protagonizada por Richard Dean Anderson que volvió a captar la atención.
En su estrategia de recuperar grandes títulos, Netflix volvió a destacar una de las series de ciencia ficción más influyentes y visionarias de la TV, reconocida por su ambicioso universo narrativo y su impacto duradero en el género.
Estrenada en 1997, la producción se extendió durante diez temporadas —hoy disponibles en Netflix— y alcanzó tal popularidad que dio lugar a un spin-off propio. Tanto la serie original como su derivada toman como punto de partida una película de culto, que sentó las bases de este universo de exploración espacial, mitología y aventuras interplanetarias que marcó a toda una generación.
De qué trata Stargate SG-1
La serie de ciencia ficción que acaba de sumarse a Netflix es Stargate SG-1, continuación directa de la película Stargate (1994) protagonizada por Kurt Russell y James Spader.
En esta versión televisiva, el liderazgo recae en Richard Dean Anderson (MacGyver), junto a Michael Shanks y Amanda Tapping, quienes integran un equipo militar que utiliza un antiguo portal extraterrestre —el Stargate— para viajar entre planetas.
Uno de los ejes más atractivos de la serie en Netflix es su vínculo con el Antiguo Egipto: el antagonista principal es Rá, presentado como un alienígena que adopta la identidad de un dios para someter a la humanidad. A lo largo de la trama, el escuadrón enfrenta múltiples amenazas intergalácticas, ampliando el universo narrativo.
Con 214 episodios y cambios de elenco a lo largo de sus temporadas, Stargate SG-1 dio origen al spin-off Stargate Atlantis. Hoy, tanto las series como la película original y sus derivados audiovisuales son consideradas producciones de culto dentro de la ciencia ficción.
Reparto de Stargate SG-1
- Richard Dean Anderson es Jack O'Neill
- Michael Shanks es Daniel Jackson
- Amanda Tapping es Samantha Carter
- Christopher Judge es Teal'c
- Don S. Davis es George Hammond
- Ben Browder es Cameron Mitchell
- Claudia Black es Vala Mal Doran
- Beau Bridges es Hank Landry
- Corin Nemec es Jonas Quinn
Tráiler de Stargate SG-1
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario