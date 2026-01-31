Así están los hijos de Flor de la V y Pablo Goycochea hoy
La conductora suele compartir muy seguido en sus redes sociales diferentes imágenes de Isabella y Paul.
Flor de la V está atravesando un gran momento profesional y también personal. La conductora está muy activa en sus redes sociales y no para de compartir los diferentes momentos que vive con su familia y amigos.
Durante este verano 2026, Florencia usa su cuenta de Instagram para mostrarle a sus seguidores cómo vive el verano y sorprendió a todos al mostrar lo mucho que crecieron sus hijos Isabella y Paul.
Los adolescentes ya tienen 14 años y disfrutan junto a sus padres unas lindas vacaciones. Florencia, Pablo, su marido, junto a sus hijos decidieron descansar en Uruguay y desde allí compartieron algunas postales.
"Familia", escribió la artista en uno de sus posteos y mostrando el día de playa que vivieron todos juntos. Como era de esperarse, en cuestión de minutos, los likes y los lindos comentarios por parte de sus seguidores no tardaron en aparecer.
El 24 de agosto del 2025, los niños cumplieron años y Flor decidió compartir el lujoso festejo que hicieron, mientras se encontraban de viaje en Tailandia.
"Hoy mis hijos cumplen catorce años y estamos en este lugar soñado, listos para darles una sorpresa”, comentó en ese momento frente a la cámara de su celular mientras grababa el rooftop de un edificio de 64 pisos.
Con gestos de complicidad junto a su compañero de vida y visiblemente emocionada, Flor de la V compartió la postal de una vista soñada: rascacielos recortados en el horizonte y, a lo lejos, las luces de los barcos iluminando la noche. Aunque sus hijos prefirieron no aparecer frente a cámara, la conductora no ocultó su orgullo al celebrar en familia el cumpleaños de los adolescentes. “Ellos están en una edad donde eligen si quieren salir o no. Me dijeron que no, y así será”, explicó con naturalidad.
Para el cierre del video, Flor destapó un vino espumante y, con la voz quebrada por la emoción, dejó un mensaje que resumió el momento vivido: “Somos una familia unida, orgullosa de nuestros hijos y agradecidos de esta vida. Brindamos por todo lo que nos regala y por cada instante que quedará grabado en la memoria”. Una escena íntima, atravesada por el amor y la gratitud, que selló una celebración tan discreta como profunda.
