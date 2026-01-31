Así están los hijos de Flor de la V y Pablo Goycochea hoy

"Hoy mis hijos cumplen catorce años y estamos en este lugar soñado, listos para darles una sorpresa”, comentó en ese momento frente a la cámara de su celular mientras grababa el rooftop de un edificio de 64 pisos.

flor de la v hijos

Con gestos de complicidad junto a su compañero de vida y visiblemente emocionada, Flor de la V compartió la postal de una vista soñada: rascacielos recortados en el horizonte y, a lo lejos, las luces de los barcos iluminando la noche. Aunque sus hijos prefirieron no aparecer frente a cámara, la conductora no ocultó su orgullo al celebrar en familia el cumpleaños de los adolescentes. “Ellos están en una edad donde eligen si quieren salir o no. Me dijeron que no, y así será”, explicó con naturalidad.

Para el cierre del video, Flor destapó un vino espumante y, con la voz quebrada por la emoción, dejó un mensaje que resumió el momento vivido: “Somos una familia unida, orgullosa de nuestros hijos y agradecidos de esta vida. Brindamos por todo lo que nos regala y por cada instante que quedará grabado en la memoria”. Una escena íntima, atravesada por el amor y la gratitud, que selló una celebración tan discreta como profunda.