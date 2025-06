Así fue el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijos: las imágenes

Mauro Icardi

De esta manera, demostró el cariño que existe entre todos a pesar de que ya hace un año no conviven bajo el mismo techo. Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios en la fotografía fue la ausencia de Isabella, la hija menor de Mauro y Wanda.

Por otro lado, aclaró porque no estuvo la más chiquita en la merienda. “Se durmió en el sillón. La fui a ver en su acto escolar de fin de año (va a un colegio americano) y de vuelta estaba un poco acongojada, pensando que me la iba a llevar y nunca más iba a ver a su madre”.

“¿Será que una nena de 8 años piensa eso? ¿O le hicieron un lavado de cerebro en 6 meses con mentiras? Ah, también me olvidaba de aclarar que la pericia psicológica a una nena de 8 años dice que tiene lenguaje de adulto y repetitivo de la parte materna”

“Respeté su decisión de dejarla descansar y no venir a merendar con sus otros hermanos, más allá de que en los últimos 6 meses me dejaron verla una sola vez. Pronto se acomoda todo”, cerró el comunicado firmando como Mauro Johnny Icardi.

Por su parte, Wanda Nara decidió hacer un descargo en sus historias de Instagram sobre esta situación. “Otra revinculación que esta zorra hija de p... arruina”, escribió en un primer posteo en referencia a la China Suárez.

Luego, agregó: "Cada lágrima de mis hijas las vas a pagar. Hija de p...!!!! ¿Después de dos meses logramos que el papá peda ver a sus hijas y vas al colegio? Y haces que mi hija más chiquita no pueda merendar con el papa. ¡Mala persona!“. De esta forma, la mediática dio a entender que la razón por la que Isabella no habría querido formar parte de la merienda es porque su papá no se encontraba solo, sino que había ido en compañía de la China Suárez.