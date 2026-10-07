Asi fue la llegada de Tini Stoessel al Monumental para la despedida de Lionel Messi

Desde allí, la cantante siguió las alternativas del encuentro junto a los allegados del plantel y fue parte del público que se acercó al estadio para acompañar a Messi en una noche cargada de emoción.

Para Tini, la jornada tuvo además un significado especial por el vínculo que mantiene con el mundo del fútbol a través de Rodrigo De Paul. Así, la cantante no quiso perderse la oportunidad de acompañar desde las tribunas una noche que quedará para siempre en la historia de la Selección Argentina.

La presencia de Tini se sumó así a la de distintas figuras que llegaron al Monumental para despedir al capitán de la Selección en su último partido como local con la camiseta argentina.