Asi fue la llegada de Tini Stoessel al Monumental para la despedida de Lionel Messi
La cantante llegó minutos antes del comienzo del partido y se mostró emocionada por ser parte de una jornada histórica.
Tini Stoessel dijo presente este martes en el Estadio Monumental para vivir desde las tribunas una noche muy especial: la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La cantante llegó minutos antes del comienzo del encuentro y se mostró entusiasmada por formar parte de uno de los acontecimientos más esperados por los hinchas.
La artista fue captada en su llegada al estadio y mantuvo un breve diálogo con un periodista, en imágenes que dio a conocer Cadena 3. Allí habló sobre la importancia de la jornada y dejó en claro que estaba disfrutando la posibilidad de presenciarla.
La reacción de Tini al llegar al Monumental
“¿Es un día especial?”, le preguntó el cronista a la cantante, en referencia al último partido de Messi con la camiseta de la Selección.
Sin dudarlo, Tini respondió: “Sí, totalmente”. Con esas pocas palabras, la artista dejó en claro la emoción que le generaba estar presente en una jornada que quedará marcada en la historia del fútbol argentino.
Luego de su llegada, Tini se dirigió al piso tres del Monumental, sector en el que se encontraban ubicados los familiares de los jugadores de la Scaloneta.
Desde allí, la cantante siguió las alternativas del encuentro junto a los allegados del plantel y fue parte del público que se acercó al estadio para acompañar a Messi en una noche cargada de emoción.
Para Tini, la jornada tuvo además un significado especial por el vínculo que mantiene con el mundo del fútbol a través de Rodrigo De Paul. Así, la cantante no quiso perderse la oportunidad de acompañar desde las tribunas una noche que quedará para siempre en la historia de la Selección Argentina.
La presencia de Tini se sumó así a la de distintas figuras que llegaron al Monumental para despedir al capitán de la Selección en su último partido como local con la camiseta argentina.
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