Durante el último domingo, temprano, Wanda compartió una serie de postales en su cuenta secundaria de Instagram. “Bom día”, escribió la presentadora de Bake Off Famosos (Telefe) junto a una imagen donde se pudo apreciar al artista junto a una mesa llena de platos, tazas y dos pavas eléctricas. Por su parte, la expresión de Elián Valenzuela, tal el es nombre real del cumbiero, dejaba en claro que habían pasado un buen momento lejos de sus obligaciones laborales y, además, de la prensa. Además, la situación en que surgió la postal daba a entender que hace poco tiempo se despertaban y estaban por desayunar.

Video: así llegaron Wanda Nara y L-Gante de sus vacaciones en Brasil

Momentos más tarde, la empresaria subió una romántica foto de ambos. En esta, ella se encontraba mirando a la cámara, ataviada con una bikini con los colores de la bandera brasileña, mientras que el intérprete de El último romántico besaba una de sus mejillas y una de sus manos en su brazo. Este gesto resaltó al poco tiempo de ser publicada, ya que varios de sus fans notaron la similitud de la pose con las imágenes que se tomaba con Mauro, el padre de sus hijas Francesa e Isabella.

Por su parte, el músico de 24 años subió una foto desde el aeropuerto de la ciudad carioca. Junto a su flamante novia y su hija Jamaica, quienes compartían un look all-denim, él se ubicó detrás de ella. A sus espaldas se podía observar un avión, lo que indicaba que el fin de sus vacaciones era inminente. Sin embargo, esta última postal no pudo ser apreciada por un largo tiempo por sus fanáticos. A tan solo unas horas de crearse una nueva cuenta por las denuncias de los hinchas de Mauro, el perfil nuevo de L-Gante quedó obsoleto. En ese sentido, no solo perdió el contenido que subió en las últimas horas, sino también algunos de los recuerdos de sus románticos días con Wanda.