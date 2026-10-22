"Phony: La otra madre": la inquietante serie donde un adolescente cree que su mamá es una impostora
Connie Britton y Sam Nivola protagonizan una historia en Disney+ que parte de una pregunta bastante particular: ¿qué harías si estuvieras convencido de que tu madre ya no es realmente tu madre?
¿Qué harías si después de un accidente empezaras a sospechar que tu mamá, en realidad, no es tu mamá? Esa es la premisa de “Phony: La otra madre”, la nueva serie que ya está disponible en Disney+ y convierte una relación familiar en el centro de un misterio donde cuesta bastante saber en quién confiar.
Sonny Cooke (Sam Nivola) es un adolescente que despierta en un hospital después de sobrevivir a un accidente automovilístico. Su madre Ellen (Connie Britton) está ahí y aparentemente todo sigue igual, pero él empieza a notar pequeños comportamientos que le resultan extraños.
Para Sonny hay algo diferente en la mujer que tiene enfrente. Todos los demás siguen viendo a Ellen como siempre, mientras él empieza a convencerse de que su verdadera madre fue reemplazada por una impostora y decide averiguar qué está pasando.
Y la serie hace algo interesante con esa idea: nunca resulta tan sencillo saber si deberíamos creerle. Sonny acaba de atravesar un accidente, nadie más parece notar nada extraño y muchas de las supuestas pruebas dependen de cómo él interpreta cada situación.
¿Sonny tiene razón o algo cambió después del accidente?
Ahí está el juego que más me gustó de “Phony: La otra madre”. ¿Sonny descubrió algo que los demás no pueden ver o el accidente cambió la forma en que percibe a su mamá? La serie te deja con esa duda y hace que cada gesto de Ellen pueda parecer una pista.
La relación entre Sam Nivola y Connie Britton es clave para que eso funcione. Hay escenas completamente cotidianas que, vistas desde los ojos de Sonny, empiezan a resultar extrañas sin necesidad de que ocurra algo enorme para generar desconfianza.
También hay lugar para el humor y para los amigos que acompañan a Sonny mientras intenta demostrar que su teoría no es una locura. Eso permite salir por momentos del misterio sin abandonarlo y evita que los episodios estén todo el tiempo buscando generar tensión.
A mí me gustó especialmente cuando “Phony: La otra madre” juega con nuestra percepción. Hay momentos donde todo parece indicar que Sonny tiene razón y otros donde resulta bastante más lógico pensar que estamos acompañando la mirada de un adolescente que todavía está procesando lo que le ocurrió.
Connie Britton aprovecha muy bien esa ambigüedad. No necesita transformar a Ellen en alguien evidentemente siniestro para generar dudas, mientras Sam Nivola funciona como el personaje al que inevitablemente tenemos que acompañar aunque no siempre estemos seguros de creerle.
“Phony: La otra madre” fue creada por Nick Paley, quien también escribió y dirigió sus primeros episodios. El elenco se completa con Meera Syal, Grace Brennan, Mahaela Park, Maliq Johnson y Colter Lee.
La primera temporada cuenta con ocho episodios de aproximadamente media hora. Los primeros dos capítulos de “Phony: La otra madre” ya están disponibles en Disney+, con nuevos episodios cada semana.
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