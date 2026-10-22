"Phony: La otra madre": la inquietante serie donde un adolescente cree que su mamá es una impostora

La relación entre Sam Nivola y Connie Britton es clave para que eso funcione. Hay escenas completamente cotidianas que, vistas desde los ojos de Sonny, empiezan a resultar extrañas sin necesidad de que ocurra algo enorme para generar desconfianza.

También hay lugar para el humor y para los amigos que acompañan a Sonny mientras intenta demostrar que su teoría no es una locura. Eso permite salir por momentos del misterio sin abandonarlo y evita que los episodios estén todo el tiempo buscando generar tensión.

A mí me gustó especialmente cuando “Phony: La otra madre” juega con nuestra percepción. Hay momentos donde todo parece indicar que Sonny tiene razón y otros donde resulta bastante más lógico pensar que estamos acompañando la mirada de un adolescente que todavía está procesando lo que le ocurrió.

Connie Britton aprovecha muy bien esa ambigüedad. No necesita transformar a Ellen en alguien evidentemente siniestro para generar dudas, mientras Sam Nivola funciona como el personaje al que inevitablemente tenemos que acompañar aunque no siempre estemos seguros de creerle.

“Phony: La otra madre” fue creada por Nick Paley, quien también escribió y dirigió sus primeros episodios. El elenco se completa con Meera Syal, Grace Brennan, Mahaela Park, Maliq Johnson y Colter Lee.

La primera temporada cuenta con ocho episodios de aproximadamente media hora. Los primeros dos capítulos de “Phony: La otra madre” ya están disponibles en Disney+, con nuevos episodios cada semana.