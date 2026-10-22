El periodista Lucas Bertero fue víctima de una estafa: le vaciaron las cuentas y sacaron créditos millonarios
El periodista relató cómo cayó en una maniobra digital cuando intentaba recuperar su conexión a Internet.
Lucas Bertero contó el calvario que atravesó tras ser víctima de una estafa virtual que puso en jaque sus finanzas y afectó su vida cotidiana. El periodista de espectáculos denunció que delincuentes vaciaron sus cuentas, realizaron compras sin autorización y sacaron créditos por más de 20 millones de pesos a su nombre.
El engaño comenzó el 7 de septiembre, cuando Bertero se despertó sin conexión a Internet y buscó en Google un contacto de atención al cliente para resolver el inconveniente. Convencido de que estaba comunicándose con representantes de su proveedor, siguió las indicaciones que recibió por teléfono y WhatsApp.
Sin embargo, detrás de esa supuesta asistencia técnica se encontraban los estafadores, que aprovecharon la situación para inducirlo a realizar operaciones desde su billetera virtual. El periodista explicó que los delincuentes conocían sus datos personales y lograron que ingresara códigos en una sección destinada a simular créditos. "Caí, nunca detecté que esto podía ser una estafa", reconoció Bertero al reconstruir cómo se produjo la maniobra.
Cómo descubrió Lucas Bertero que le habían vaciado las cuentas
La alarma se encendió al día siguiente, cuando los delincuentes volvieron a contactarlo para pedirle nuevos códigos. Al ingresar a su billetera virtual, el periodista descubrió que los aproximadamente tres millones de pesos que tenía disponibles habían desaparecido.
Además del dinero sustraído, los estafadores habían utilizado su capacidad crediticia para generar préstamos que superaban los 20 millones de pesos. La situación lo obligó a actuar rápidamente: bloqueó sus cuentas, cambió las contraseñas de sus servicios digitales y recurrió a sus abogados para iniciar las denuncias correspondientes.
Bertero también se presentó ante la Justicia para denunciar lo sucedido y tratar de identificar a los responsables. Según su relato, las comunicaciones provenían de un teléfono descartable localizado en Morón, provincia de Buenos Aires.
El conflicto con Mercado Pago y la respuesta del Banco Macro
Tras descubrir el fraude, el periodista inició gestiones ante las entidades financieras involucradas. Según contó, el Banco Macro realizó una auditoría interna y resolvió dar de baja los créditos fraudulentos después de detectar irregularidades en las operaciones.
La situación fue diferente con Mercado Pago. Bertero aseguró que, pese a haber presentado la documentación y la denuncia penal, continuó recibiendo intimaciones por los préstamos generados desde su cuenta.
El periodista relató que un representante de la plataforma le comunicó que debía hacerse cargo de la deuda porque los créditos habían sido solicitados desde su usuario. Esa respuesta profundizó su preocupación por las consecuencias económicas del fraude.
Por su parte, su abogado Martín Leguizamón cuestionó los mecanismos de seguridad de la billetera virtual y apuntó también contra Google por la aparición de páginas falsas entre los resultados de búsqueda que pueden conducir a este tipo de engaños.
El fuerte descargo de Lucas Bertero tras la estafa
La experiencia tuvo un impacto que fue más allá de lo económico. En sus redes sociales, Bertero describió el episodio como una pesadilla y reconoció que atravesó momentos de pánico, culpa e incertidumbre mientras intentaba recuperar el control de sus cuentas.
"Tuve que empezar a medicarme para poder razonar con tranquilidad y asimilar que esto no es el fin del mundo", contó al referirse a las consecuencias emocionales que le dejó la estafa. El conductor también agradeció públicamente a sus abogados, Fernando Burlando y Martín Leguizamón, por el acompañamiento durante el proceso. Además, destacó la intervención del banco en la resolución de los créditos fraudulentos.
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