Así reaccionó Roberto García Moritán cuando Mirtha Legrand le consultó por el nuevo romance de Pampita

Al verlo visiblemente molesto y reticente a las preguntas, la conductora no dudó en pararle el carro al exfuncionario porteño: "A nadie le importa que sos funcionario público. Vos eras el marido de Carolina, la modelo número 1 de la Argentina y ese matrimonio, de pronto, se separa, es un escándalo".

En este sentido, Roberto se defendió: "Vos querés que te digan cosas que instalaron los medios de chimentos", dijo con una llamativa vehemencia. "¿Te duele que tenga ya otro novio?", preguntó la conductora, a lo que el exmarido de Pampita respondió: "Sí, me duele. Me sorprendió".

Roberto García Moritán trató de operadora a Mirtha: la respuesta de la diva

Luego de que el exfuncionario se mostrara indignado por las reiteradas preguntas de la diva, Mirtha fue contundente: "No me interesa nada saber de vos, no sos tan importante". Ante esto, la conductora se dirigió a la gente: "Pido disculpas al público, porque nunca me presento de esta manera".

"¿Qué pensabas que te iba a preguntar?", volvió a preguntar Mirtha, tras lo cual el exmarido de Pampita soltó: "Pensé que serías diferente".

"Eso es no conocerme, querido", concluyó la diva, visiblemente molesta por la actitud de su invitado.