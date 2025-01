Así reaccionó Wanda Nara al enterarse del supuesto embarazo de la China Suárez

Fue a raíz de esto que Pepe Ochoa, mediante LAM, contó novedades y muchos más detalles sobre el plan macabro de la China y, además, confirmó cómo reaccionó Wanda ante la posibilidad de que Mauro tenga un bebé con otra mujer. Según explicó el panelista, la también cantante está buscando solamente que la empresaria se entere haciendo todo un acting planeado.

wanda china embarazo.mp4

“Utiliza un test de embarazo y lo pone en lugares puntuales de la casa para que las menores no solamente vean esto, sino que también Wanda se entere. Hace todo un acting”, le dijeron a Pepe desde el entorno de Mauro y la China.

Luego, explicó: “Investigue si Wanda sabía o no de esta situación. Mande a una persona a hablar con ella y después de eso, mande a otra a que me pueda chequear si Wanda lo sabía”.

Acto seguido, mostró los chats de esta persona con la conductora y ante la consulta del embarazo Wanda respondió: “No es un tema mío. Yo estoy al tanto de todo. No me interesa, a mí no me cambia si está o no”.

Por el momento, un embarazo de Suárez con Icardi son solamente especulaciones, pero lo cierto es que tras confirmar su relación a través de historias de Instagram, todo podría suceder. En especial, claro, porque ya conviven en familia desde antes de Fin de año.