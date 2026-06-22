Así se gritó el gol de Lionel Messi en Luzu TV tras la polémica
Los integrantes del canal de streaming se reunieron para ver el partido de la Selección Argentina en vivo y registraron sus reacciones.
El partido de la Selección Argentina ante Austria generó una nueva muestra de pasión entre los hinchas, y esta vez la escena llegó desde el estudio de Luzu TV. El canal decidió no emitir su programación habitual durante el horario del encuentro y armó un stream especial para mostrar las reacciones de sus integrantes minuto a minuto.
Parte del equipo de Patria y Familia y otros productores del canal se juntaron frente a las cámaras para seguir el duelo en vivo. Entre los presentes estuvieron figuras conocidas del espacio como Fede Bongiorno y Guido Corallo, uno de los socios de Nico Occhiato.
Uno de los momentos de mayor tensión llegó cuando Lionel Messi tuvo la chance de abrir el marcador desde el punto penal. La reacción fue inmediata: los integrantes del estudio se agarraron la cabeza y sufrieron la oportunidad desperdiciada por el capitán argentino.
La explosión con el gol de Lionel Messi
La historia cambió minutos después. Cuando La Pulga apareció nuevamente y convirtió un golazo para poner en ventaja a la Selección Argentina, el estudio de Luzu TV se transformó en una verdadera fiesta.
Los gritos fueron protagonistas y el festejo fue total. Hubo abrazos, saltos y una enorme descarga de emoción entre quienes estaban siguiendo el partido, que celebraron como si estuvieran en la tribuna del estadio.
El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y ambos clips, tanto la reacción al penal errado como la celebración del gol, se volvieron virales. Los usuarios destacaron la intensidad con la que vivieron la jugada y la alegría que generó el tanto del capitán argentino.
La celebración también tuvo un condimento especial por lo ocurrido días antes, cuando Florencia Peña había difundido una información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi, Jorge Messi. La situación había generado una fuerte polémica y una ola de críticas en redes sociales.
Con el gol de Messi, el equipo de Luzu TV volvió a mostrar una postal del impacto que tiene el capitán argentino: una jugada suya puede cambiar el clima de un partido y también generar una reacción masiva fuera de la cancha.
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