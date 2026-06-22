Así se gritó el gol de Lionel Messi en Luzu TV tras la polémica

Los gritos fueron protagonistas y el festejo fue total. Hubo abrazos, saltos y una enorme descarga de emoción entre quienes estaban siguiendo el partido, que celebraron como si estuvieran en la tribuna del estadio.

El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales y ambos clips, tanto la reacción al penal errado como la celebración del gol, se volvieron virales. Los usuarios destacaron la intensidad con la que vivieron la jugada y la alegría que generó el tanto del capitán argentino.

La celebración también tuvo un condimento especial por lo ocurrido días antes, cuando Florencia Peña había difundido una información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi, Jorge Messi. La situación había generado una fuerte polémica y una ola de críticas en redes sociales.

Con el gol de Messi, el equipo de Luzu TV volvió a mostrar una postal del impacto que tiene el capitán argentino: una jugada suya puede cambiar el clima de un partido y también generar una reacción masiva fuera de la cancha.