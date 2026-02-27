De qué trata "Todas las habitaciones vacías", el desgarrador corto nominado al Oscar que es tendencia
Con solo 35 minutos, esta producción retrata el dolor tras los tiroteos escolares en EE.UU. a través de las habitaciones intactas de las víctimas.
Con una duración de apenas 35 minutos, este cortometraje documental logró una nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje Documental y se convirtió en uno de los contenidos más comentados de la plataforma. Por su temática cruda y profundamente emotiva, no es recomendado para personas sensibles.
Dirigido por Joshua Seftel, el film propone una mirada íntima y respetuosa sobre una problemática que marcó a generaciones en Estados Unidos.
De qué trata Todas las habitaciones vacías
El documental sigue el recorrido del periodista Steve Hartman y del fotógrafo Lou Bopp por distintas ciudades de Estados Unidos.
El proyecto consiste en retratar las habitaciones de niños y adolescentes asesinados en tiroteos escolares. Muchas de esas habitaciones permanecen intactas, conservadas por sus familias como espacios de memoria. A través de imágenes sobrias y testimonios desgarradores, el documental expone el dolor silencioso que queda después de cada tragedia.
Hartman fue uno de los primeros periodistas en cubrir un tiroteo escolar en 1997, experiencia que marcó su carrera para siempre. Desde entonces, su trabajo quedó atravesado por la repetición de estos hechos. En el film se presentan distintos casos, entre ellos el de un adolescente de 14 años asesinado por un compañero en la secundaria Saugus, en California.
Lejos del sensacionalismo, la propuesta apuesta por la memoria, el respeto y la reflexión, invitando al espectador a detenerse en lo que queda después de la noticia.
Reparto de Todas las habitaciones vacías
Al tratarse de un documental, no cuenta con un elenco de ficción, pero sus protagonistas centrales son:
Steve Hartman, periodista que impulsa el proyecto.
Lou Bopp, fotógrafo encargado de capturar las habitaciones.
Familias de las víctimas que comparten su historia y abren las puertas de sus hogares.
La fuerza del documental reside en sus testimonios reales y en la potencia simbólica de cada imagen.
Tráiler de Todas las habitaciones vacías
