De qué trata "Todas las habitaciones vacías", el desgarrador corto nominado al Oscar que es tendencia

Lejos del sensacionalismo, la propuesta apuesta por la memoria, el respeto y la reflexión, invitando al espectador a detenerse en lo que queda después de la noticia.

Reparto de Todas las habitaciones vacías

Al tratarse de un documental, no cuenta con un elenco de ficción, pero sus protagonistas centrales son:

Steve Hartman , periodista que impulsa el proyecto.

Lou Bopp , fotógrafo encargado de capturar las habitaciones.

Familias de las víctimas que comparten su historia y abren las puertas de sus hogares.

La fuerza del documental reside en sus testimonios reales y en la potencia simbólica de cada imagen.

Tráiler de Todas las habitaciones vacías