Ayelén Paleo creyó que no estaba en vivo y desató revuelo con una frase sobre su pasado

La escena ocurrió durante su participación en el programa El ejército de la mañana, que se emite por Bondi. En medio de una charla relajada, Pepe Ochoa recordó que en una oportunidad le había preguntado a Luciana Salazar si era “gato”, en referencia a los rumores que suelen circular en el ambiente del espectáculo. Sin demasiadas vueltas, Paleo intervino con una respuesta que sorprendió incluso a los presentes: "Ojalá mi amor sería gato, ya dejé todo eso afuera, me encantaría volver".