Babasónicos anuncia "Cuerpos Vol. 1", el disco que abre una nueva etapa conceptual en su carrera
La banda lanzará un álbum de nueve temas que continúa la búsqueda iniciada en “Trinchera”, con un giro sonoro, estético y emocional.
Babasónicos está listo para dar un nuevo paso en su trayectoria con la llegada de “Cuerpos Vol. 1”, su próximo álbum de estudio y continuidad conceptual del universo iniciado con “Trinchera”, de 2022. Lejos de tratarse de un regreso aislado, el grupo llega a este lanzamiento tras un período de enorme actividad en vivo y una búsqueda creativa que siguió evolucionando, alejándose de la introspección y acercándose a un terreno musical más frontal, corporal y emocional.
La primera señal de esa transición había aparecido mucho antes. El 16 de diciembre de 2023, en el concierto más multitudinario de su historia en el Campo Argentino de Polo, Adrián Dárgelos lanzó una frase antes de los bises que entonces sonó como una declaración de combate escénico: “Habrá que salir de la trinchera, porque lo que viene es cuerpo a cuerpo”.
Casi dos años después, con el anuncio de su nuevo álbum, queda claro que esa sentencia era también una pista sobre el cambio que Babasónicos ya estaba procesando puertas adentro.
Respaldado por ese recorrido, el grupo prepara el estreno de “Cuerpos Vol. 1”, un trabajo que reunirá nueve canciones y que ya presentó su primer adelanto: “Advertencia”, una pieza de estética elegante, guitarras definidas y base electrónica que funciona como carta de presentación del nuevo sonido.
El tracklist estará integrado por: Tiempo off, Revelaciones aparte, Maracuyá, Cocos, Advertencia, Miau, Labios apilados, Mercado blue y Mi propia música. Una obra que vuelve a confirmar la regla más constante de Babasónicos: no repetirse, incluso cuando ya ocuparon cada lugar posible dentro del rock argentino.
En paralelo, la banda regresará a Buenos Aires para dos funciones especiales: el 6 y 7 de diciembre en el estadio Ferro. Allí, es casi un hecho que “Advertencia”, ya estrenada previamente en vivo, volverá a sonar ante un estadio colmado. El resto del nuevo material es una incógnita total.
El disco saldrá muy cerca de esas fechas y los shows no fueron anunciados como presentación oficial, por lo que se desconoce si Babasónicos mostrará parte del álbum o se reservará esa instancia para más adelante. Lo único seguro es que la banda llega con nuevo capítulo bajo el brazo y con una expectativa creciente alrededor de esta nueva mutación creativa.
