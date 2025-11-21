Babasónicos anuncia "Cuerpos Vol. 1", el disco que abre una nueva etapa conceptual en su carrera

En paralelo, la banda regresará a Buenos Aires para dos funciones especiales: el 6 y 7 de diciembre en el estadio Ferro. Allí, es casi un hecho que “Advertencia”, ya estrenada previamente en vivo, volverá a sonar ante un estadio colmado. El resto del nuevo material es una incógnita total.

El disco saldrá muy cerca de esas fechas y los shows no fueron anunciados como presentación oficial, por lo que se desconoce si Babasónicos mostrará parte del álbum o se reservará esa instancia para más adelante. Lo único seguro es que la banda llega con nuevo capítulo bajo el brazo y con una expectativa creciente alrededor de esta nueva mutación creativa.