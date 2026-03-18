Babasónicos anunció un único show en Buenos Aires: cuándo será
La banda presentó su nuevo disco, Cuerpo Vol. 1 y se prepara para una nueva presentación en vivo. Los detalles sobre su regreso a los escenarios.
La escena musical porteña se prepara para recibir una vez más a uno de sus exponentes más icónicos y vanguardistas. Tras el impacto generado por el lanzamiento de su reciente producción discográfica, Cuerpo Vol. 1, presentada hacia finales del año pasado, Babasónicos ha confirmado su retorno al escenario del Movistar Arena de Buenos Aires. El grupo, capitaneado por la inconfundible figura de Adrián Dárgelos, tiene programada —por el momento— una única función para el próximo jueves 25 de junio.
Este anuncio llega en un momento de especial madurez para la banda, que ya cuenta con 35 años de trayectoria desde su fundación. A pesar del paso de las décadas, el conjunto ha logrado sostener una vigencia envidiable, consolidándose como una referencia ineludible tanto para el público histórico como para las nuevas generaciones que los han adoptado como un grupo de culto.
El camino que conduce a este nuevo show en Villa Crespo ha sido sumamente dinámico. Durante el 2025, la agrupación mantuvo una agenda cargada de presentaciones, coronando aquel ciclo con un multitudinario concierto en el estadio de Ferro. El inicio del 2026 no ha sido menos ambicioso: Babasónicos ya dejó su huella en el Festival Cuenta DNI en Mar del Plata y volvió a ser uno de los platos fuertes del ya legendario Cosquín Rock, donde la provincia de Córdoba volvió a recibirlos con el afecto de un hijo propio. Además, el calendario de la banda marca una escala próxima en el Rock en Baradero durante el mes de abril.
A lo largo de su historia, el grupo ha sorteado desafíos estructurales profundos, siendo el golpe más duro el fallecimiento de su bajista original, Gabriel Manelli, en el año 2008. No obstante, la formación supo transitar un proceso de reinvención sin alterar su esencia artística, permitiendo que Dárgelos se afiance como uno de los showmen más carismáticos y magnéticos de la escena latinoamericana.
El prestigio de Babasónicos ha sido ratificado en múltiples ocasiones por la industria, acumulando numerosos Premios Gardel y distinciones de MTV Latinoamérica. Esta solidez profesional se traduce en una alta demanda cada vez que anuncian una fecha propia. Para el concierto en el Movistar Arena, los interesados podrán adquirir sus localidades a través de StubHub, plataforma de referencia en el mercado global de tickets.
Los valores de las entradas están sujetos a la ubicación elegida dentro del microestadio, ofreciendo diversas alternativas para que los fanáticos no se pierdan este ritual de rock y sofisticación. Con una propuesta que siempre busca eludir lo convencional, el show del 25 de junio promete ser un nuevo capítulo en la historia de una banda que parece haber encontrado el secreto de la eterna juventud artística.
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