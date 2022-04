Babasónicos en Mega 98.3: "Desde la pandemia no hay discos que sorprendan"

Babasónicos Mega 983.jpeg

Con motivo del lanzamiento de su nuevo disco “Trinchera” Mariano contó cómo vivieron el proceso de elaboración del mismo en plena pandemia: “Tuvimos un tiempo excesivo para armarlo, arrancamos desde mediados del 2020 donde se empezó a componer a distancia, desde las trincheras y después nos empezamos a juntar en enero del 2021, donde empezamos a grabarlo. Teníamos un superávit de material".

Por su parte Dárgelos analizó la industria musical de estos tiempos: "La música no debería contribuir a generar más basura, desde la pandemia no hay discos que sorprendan. Creo que a nuestra generación la industria va a dejar afuera, debería pasar, pero lo que pasa es que la música infantil copó a la música juvenil en el volumen", sostuvo y analizó: "La música pop que disfrutábamos hace 20 años atrás era el todo, hoy es el 15%. Ahora hay una música que creció más que el doble, que no busca ser entendida, sino que está buscando llenar. ¿Entonces como me hago espacio? Yo no tengo tanta fuerza, siendo de un panorama cultural perdedor".

A continuación describieron el concepto de su nuevo disco: "La muerte está muy presente en el disco, mientras lo hacíamos había un control de la muerte y un miedo a morir de una manera indigna. El disco tiene algo de apocalipsis o de fin de era".

"El único tema que tiene humor en el disco es 'Bye Bye' que habla de una sociedad secreta que adora la noche pero no puede salir a la nocturnidad", reveló Dárgelos.

Babasónicos se presentará en el Movistar Arena el próximo 24 y 25 de junio con entradas agotadas.

Babasónicos, Bebe Contepomi y Juan Di Natale: encuentro para conocer #Trinchera, su nuevo disco