C5N arrasó en el rating de julio: otra vez se adueñó de las tardes y las noches con cuatro programas claves

Argenzuela: El ciclo conducido por Jorge Rial volvió a liderar el rating en el bloque de las 16 horas. Con un promedio de 1,86 puntos, el programa se consolidó una vez más entre los envíos más vistos de toda la televisión argentina en su respectivo horario, ratificando la preferencia del público vespertino.

Minuto Uno: De la mano de Gustavo Sylvestre y su equipo, el clásico informativo de las 20 horas (emitido de lunes a jueves) se erigió como el tanque de la señal. Con un promedio de 2,44 puntos de rating, el ciclo reafirmó el masivo acompañamiento de la audiencia con el análisis de la coyuntura política y económica del día.

Periodistas: La propuesta nocturna de la señal se impuso sin discusiones en su franja horaria tras registrar un promedio de 2,01% de rating, revalidando la vigencia del formato en las noches de la televisión por cable.