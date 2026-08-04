C5N arrasó en el rating de julio: otra vez se adueñó de las tardes y las noches con cuatro programas claves
Impulsado por su sólida programación, el canal de noticias cerró el mes consolidando el liderazgo de sus ciclos de la tarde y el prime time nocturno.
El canal de noticias C5N volvió a adueñarse del rating en los horarios claves de la TV por cable, con el Argenzuela de Jorge Rial como líder indiscutible de las tardes, y Gustavo Sylvestre y su Minuto Uno, y Pablo Duggan, con Duro de Domar, dominando el prime time de la noche.
El encendido televisivo del mes de julio dejó un balance sumamente positivo para C5N, que ratificó su peso en la pantalla chica al posicionarse en el segundo puesto general entre todos los canales de la televisión por cable, con un destacado promedio mensual de 1,58 puntos de rating.
El desempeño de la señal estuvo sostenido por el fuerte respaldo de la audiencia en distintos bloques horarios, logrando que cuatro de sus programas insignes se impusieran de manera contundente frente a su competencia directa.
Los cuatro ciclos de C5N que dominaron el rating en julio
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Argenzuela: El ciclo conducido por Jorge Rial volvió a liderar el rating en el bloque de las 16 horas. Con un promedio de 1,86 puntos, el programa se consolidó una vez más entre los envíos más vistos de toda la televisión argentina en su respectivo horario, ratificando la preferencia del público vespertino.
Minuto Uno: De la mano de Gustavo Sylvestre y su equipo, el clásico informativo de las 20 horas (emitido de lunes a jueves) se erigió como el tanque de la señal. Con un promedio de 2,44 puntos de rating, el ciclo reafirmó el masivo acompañamiento de la audiencia con el análisis de la coyuntura política y económica del día.
Periodistas: La propuesta nocturna de la señal se impuso sin discusiones en su franja horaria tras registrar un promedio de 2,01% de rating, revalidando la vigencia del formato en las noches de la televisión por cable.
Duro de Domar: Con la conducción de Pablo Duggan, el ciclo de debate, actualidad y el característico intercambio de su panel se ubicó como lo más visto de su franja horaria. El programa cerró julio con un promedio de 1,93 puntos, afianzándose como un clásico indiscutido del prime time.
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