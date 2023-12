Mica Vázquez debutó en Bailando 2023 y confesó a qué le tiene miedo

VIDEO A qué le tiene miedo Mica Vázquez

mica vazquez bailando

La devolución del jurado del Bailando para Mica Vázquez

Ángel de Brito señaló: "No me gusta cuando fingen las cosas. Las chicas se dieron un beso como corresponden, los chicos amagaron. después en otro momento fingen movimientos sexys pero no hubo ni un roce. Fingieron que son calientes", les dijo el conductor de "LAM" que les dio un 5 en su votación.

Mientras tanto Pampita, que tiene el voto secreto expresó: "Creo que hubiera funcionado algo más. A veces lo más chiquitito también fluye. Yo no necesito que se estén besando, pero que le busquen la vuelta", comentó la modelo al tiempo que le hizo un llamado a los próximos participantes. "Tiene que calentar la coreo", destacó.