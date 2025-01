"Baile, risas y complicidad": apareció un video de ¿Rodrigo De Paul con María Emilia Mirabal?

Además, el periodista, también recordó lo que De Paul le dijo en su momento sobre esta mujer y, por si esto fuera poco, aportó información en relación a los rumores que tomaron fuerza en septiembre del año pasado. “Ustedes saben que hace unos meses contamos en este programa que Rodrigo De Paul estaba saliendo con una influencer española llamada María Emilia Mirabal. Hay novedades”, comenzó diciendo.

de paul

Luego, agregó: “Quiero decir también que en su momento Rodrigo se comunicó conmigo para desmentirme la relación. Rodrigo me dijo literal que no la conocía y ahora ha aparecido un video que siembra dudas”. En ese sentido, explicó: “Las imágenes que estás viendo son de hace una semana exactamente en el departamento de la chica y atrás parece que asoma Rodrigo”.

Después, procedió a mostrar las imágenes en cuestión de la fiesta en la que habría estado el futbolista de la Selección Argentina aunque el video es contundente.

“Lo que estás viendo me lo envía una persona que estuvo adentro de esa fiesta correspondiente al Día de Reyes. No se ve claramente que sea Rodrigo pero es muy parecido a él si es que no es”, dijo al respecto el comunicador al observar el video en cuestión sumando datos concretos a esta celebración que tuvo lugar en España.

Y concluyó: “Baile, risas y complicidad se ve en el video. Personas celebrando la vida y disfrutando de una velada madrileña”.