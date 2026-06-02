Balearon la casa del hermano de la Tota Santillán y crece la preocupación en torno a la causa

“Ya le desvalijaron dos veces la casa. Horacio está muy asustado, está vivo de milagro te digo porque las imágenes son clarísimas. Intentaron matarlo me dicen de su familia”, agregó Etchegoyen al referirse a la gravedad de lo ocurrido.

En paralelo, la causa que busca esclarecer la muerte de la Tota Santillán podría sumar una nueva pieza de interés para los investigadores. Según reveló el mismo periodista, apareció un dispositivo de almacenamiento que habría pertenecido al conductor.

“La Tota le dejó un pendrive a una persona de su confianza donde podría haber material importante”, señaló Etchegoyen al aire.

Además, precisó que “dentro de una cajita donde él guardaba cosas importantes apareció este pendrive acompañado de una memoria que en las próximas horas me contarán si existe alguna información importante o no”.

Por el momento, se desconoce el contenido del dispositivo, aunque su hallazgo despertó expectativas debido a que podría aportar nuevos elementos a la investigación judicial. “La aparición de este dispositivo podría llegar a ser clave en los próximos días para la Justicia que tiene abierta la investigación de la muerte del conductor”, concluyó el periodista.