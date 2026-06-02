Balearon la casa del hermano de la Tota Santillán y crece la preocupación en torno a la causa
Horacio Walter Carias, hermano del histórico conductor, denunció un nuevo episodio de violencia frente a su vivienda en Luján.
La investigación por la muerte de Daniel “la Tota” Santillán, ocurrida el 22 de septiembre de 2024, sigue sumando capítulos y mantiene en alerta a su entorno más cercano. En las últimas horas trascendió que Horacio Walter Carias, hermano del conductor, fue víctima de un grave episodio de inseguridad cuando su vivienda recibió disparos desde el exterior.
La información fue revelada por Juan Etchegoyen, donde detalló que el hecho ocurrió en la ciudad bonaerense de Luján. Según explicó el periodista, la familia se encontraba reunida en el jardín de la propiedad cuando escuchó detonaciones provenientes de la calle.
“Estaban en el domicilio en la calle José Ingenieros y que estaban tomando mate en familia en el jardín cuando de pronto escucharon dos disparos provenientes del exterior. Una locura total y la familia cree que esto tiene que ver con lo que denuncian sobre la Tota”, contó el comunicador.
Este episodio se suma a otros hechos que ya habían afectado a la familia. De acuerdo con lo informado, la vivienda de Horacio fue robada en dos oportunidades durante el último tiempo, situación que incrementó el miedo y la preocupación de sus allegados.
“Ya le desvalijaron dos veces la casa. Horacio está muy asustado, está vivo de milagro te digo porque las imágenes son clarísimas. Intentaron matarlo me dicen de su familia”, agregó Etchegoyen al referirse a la gravedad de lo ocurrido.
En paralelo, la causa que busca esclarecer la muerte de la Tota Santillán podría sumar una nueva pieza de interés para los investigadores. Según reveló el mismo periodista, apareció un dispositivo de almacenamiento que habría pertenecido al conductor.
“La Tota le dejó un pendrive a una persona de su confianza donde podría haber material importante”, señaló Etchegoyen al aire.
Además, precisó que “dentro de una cajita donde él guardaba cosas importantes apareció este pendrive acompañado de una memoria que en las próximas horas me contarán si existe alguna información importante o no”.
Por el momento, se desconoce el contenido del dispositivo, aunque su hallazgo despertó expectativas debido a que podría aportar nuevos elementos a la investigación judicial. “La aparición de este dispositivo podría llegar a ser clave en los próximos días para la Justicia que tiene abierta la investigación de la muerte del conductor”, concluyó el periodista.
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