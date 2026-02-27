Barby Franco salió al cruce por las críticas de una usuaria al uso del chupete de su hija
La modelo compartió el primer día de jardín de Sarah, recibió cuestionamientos en redes y respondió con un mensaje contundente.
Lo que pretendía ser un recuerdo emotivo terminó convirtiéndose en un nuevo foco de polémica para Barby Franco. La modelo publicó en sus redes sociales las imágenes del inicio del ciclo escolar de su hija Sarah, fruto de su relación con Fernando Burlando, y la ternura del momento quedó opacada por una catarata de opiniones sobre un detalle puntual: la niña llevaba chupete.
En las fotos se la veía sonriente, con el uniforme prolijo y la mochila lista para comenzar el jardín. Sin embargo, lejos de centrarse en esa nueva etapa familiar, varios usuarios pusieron el foco en el accesorio que la pequeña todavía utiliza. Entre los mensajes que se multiplicaron, algunos resultaron especialmente insistentes y críticos.
Una seguidora escribió de manera reiterada: “¡Fuera ese chupe! No le hace bien”, “Le deforma el paladar” y “¡Sacale el chupete, Bárbara!”. No fue un comentario aislado. Ese tipo de cuestionamientos se repitió en distintas publicaciones y volvió a instalar un debate que la modelo ya enfrentó en otras oportunidades.
Cansada de las observaciones sobre su maternidad, Franco decidió responder públicamente. Sin rodeos y visiblemente molesta por la intromisión, expresó: “¿Pueden dejarnos en paz? Mi hija tiene sus tiempos, yo se los respeto y el colegio la acompaña”. Con esa frase marcó un límite claro frente a quienes opinan sobre la crianza de Sarah desde afuera.
No es la primera vez que la pareja atraviesa situaciones similares. Tanto Franco como Burlando suelen compartir momentos cotidianos de su vida familiar, lo que los expone a comentarios de todo tipo. En este caso, la modelo dejó en evidencia el desgaste que le generan las críticas constantes y defendió su decisión de acompañar el proceso de su hija sin presiones externas.
La publicación, que inicialmente buscaba retratar un paso importante en la vida de la niña, terminó reavivando el debate sobre los límites entre la exposición pública y la vida privada. Una vez más, Franco dejó en claro que, más allá de las opiniones ajenas, prioriza respetar los tiempos y necesidades de su hija.
